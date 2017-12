Trump po jutranjih poročilih na Foxu znova napadel FBI

Predsednik skuša zrušiti verodostojnost urada?

27. december 2017 ob 07:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju znova napadel zvezno policijo FBI, ki pod vodstvom posebnega tožilca Roberta Muellerja nadaljuje preiskavo ruske afere.

Trumpa je zjutraj pogrel prispevek v njegovi priljubljeni oddaji ameriške televizije Fox News "Fox & Friends", v kateri so udrihali čez FBI in razvpiti dosje britanskega obveščevalca, ki je bil izdelan pred lanskimi volitvami po naročilu Trumpovih republikanskih protikandidatov in med drugim opisuje orgije s prostitutkami v Moskvi, v katerih naj bi domnevno prisostvoval Trump.

Trump je za dosje obtožil Hillary Clinton, FBI pa je, ker domnevno ne more potrditi obtožb iz dosjeja, označil za omadeževan. Trumpovi tviti proti FBI-ju so po trditvah predsednikovih kritikov del organizirane kampanje proti FBI-ju, da bi uničili verodostojnost preiskave vpletanja Rusije v volitve na strani Trumpa in pripravili teren za odpustitev Muellerja.

Zahteve po čistki v FBI-ju

Republikanski kongresnik s Floride Francis Rooney je za MSNBC dejal, da je treba izvesti čistke v FBI-ju in odstraniti vse uradnike, ki niso naklonjeni Trumpu.

Kot smo že poročali, so republikanci v vrstah FBI-ja našli agenta Petra Strzoka, ki ni bil naklonjen Trumpu in ki je to izražal v zasebnih SMS-pogovorih s kolegico, zaradi česar naj bi bila nepopravljivo prizadeta celotna preiskava ruske afere z Muellerjem na čelu. Ta je omenjenega agenta lani poleti, takoj ko je izvedel za njegova politična stališča, premestil.

"Rooney, ali prebiraš kaj Stalina zadnje čase?" je kongresniku sporočil nekdanji republikanski kongresnik s Floride Joe Scarborough, ki vodi oddajo televizije MSNBC in je dežurni Trumpov kritik.

"Neokusni" napadi

Trump je na Twitterju napadel tudi namestnika direktorja FBI-ja Andrewa McCaba, ker je napovedal, da se bo prihodnje leto upokojil. Predsednik ZDA se je norčeval iz njega, da hoče dobiti polno pokojnino z vsemi ugodnostmi.

Napadi na FBI se zdijo neokusni tudi nekaterim republikancem, kot je nekdanji pravnik za etične zadeve v Beli hiši Georgea W. Busha Richard Painter. "Direktor FBI-ja Chris Wray dopušča, da Trump in politični mrhovinarji v Washingtonu žalijo njega in FBI. Nemudoma jim mora zabičati, naj nehajo, ali pa naj odstopi, če tega ni sposoben," je tvitnil Painter.

V uredništvu časnika USA Today, ki je pred kratkim Trumpu zaradi poniževalnih izjav o demokratski senatorki Kirsten Gillibrand v uvodniku sporočilo, da "ni primeren niti za čiščenje stranišč v predsedniški knjižnici Baracka Obame ali za loščenje čevljev Georgeu W. Bushu", so v tokratnem komentarju spomnili, da so vsi republikanci po vrsti na vsa usta hvalili Muellerja, ko je bil imenovan na položaj.

"V času zaničevanja vrednih prizadevanj za diskreditacijo Muellerjeve preiskave se spomnimo, o kom govorimo. Gre za republikanca, veteranskega marinca, ki si je prislužil bronasto zvezdo za pogum in škrlatno srce za rano v Vietnamu. Dolgoletni zvezni tožilec, ki ga je Bush mlajši postavil na čelo FBI-ja, senat pa ga je soglasno potrdil," piše časopis.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!