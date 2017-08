Trump pomilostil spornega šerifa Joeja Arpaia

Potezo napovedal že med zborovanjem

26. avgust 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 10:14

Phoenix - MMC RTV SLO

Potem ko je že na svojem zborovanju v Arizoni v torek namignil, da "bo s šerifom vse prav v redu", je Donald Trump zdaj res pomilostil Joeja Arpaia, spornega arizonskega šerifa, obsojenega zaradi zaničevanja sodišča in policije.

"Z veseljem vam sporočam, da sem pravkar pomilostil 85-letnega ameriškega domoljuba, šerifa Joeja Arpaia. Poskrbel je za varnost v Arizoni!" je tvitnil predsednik med tviti o orkanu Harvey, ki preti Teksasu.

Spornega šerifa arizonskega okrožja Maricopa, kamor spada tudi prestolnica Phoenix, so spoznali za krivega julija letos, potem ko je kljuboval sodnemu nalogu, naj preneha izvajati prometne patrulje, ki so si za tarče jemale priseljence. Kazen bi mu morali izreči oktobra.

Arpaio, ki je s Trumpom redno nastopal že lani med njegovimi predvolilnimi zborovanji in je bil eden prvih podpornikov "kandidata zakona in reda", kot je označil Trumpa, se je predsedniku zahvalil in dejal, da je bila njegova obsodba "politični lov na čarovnice, ki so ga izvajali ostanki Obamovega pravosodnega ministrstva".

"Hvala ..., ker ste videli mojo obsodbo tako, kot res je," je tvitnil Arpaio. "Nikamor ne odhajam," je še dodal, ni pa povedal, ali se bo spet potegoval za šerifski stolček.

Trump transseksualcem prepovedal služenje v vojski

Trumpov produktivni dan podpisovanja predsedniških odlokov se je nadaljeval z že napovedanim podpisom okrožnice, s katero je ponovno uvedel prepoved služenja transseksualcev v vojski. Prepoved je bila razveljavljena pod Trumpovim predhodnikom Barackom Obamo. Je pa Trump odločitev, kaj se bo zgodilo s transseksualci, ki že služijo v vojski, prepustil obrambnemu ministru Jimu Mattisu. Aktivisti so že napovedali izpodbijanje odloka, katerega napoved je bilo popolno presenečenje tudi za vojaški vrh.



"Najstrožji ameriški šerif"

Trump je pogosto hvalil šerifa, znanega po svojih spornih, strogih stališčih do priseljevanja. "Arpaievo življenje in kariera, ki se je začela pri 18 letih, ko je bil vpoklican v vojsko po izbruhu korejske vojne, sta zgled nesebične javne službe," je dejal Trump ob napovedi pomilostitve.

"V vsej svoji karieri šerifa je Arpaio nadaljeval svoje življenjsko delo varovanja javnosti pred kriminalom in nezakonitim priseljevanjem. Šerif Joe Arpaio je zdaj star 85 let in po več kot 50 letih občudovanja vrednega služenja našemu narodu je zaslužen kandidat za predsedniško pomilostitev."

V Massachusettsu rojeni Arpaio je služil v vojski, preden je postal policist in naglo zaslovel s svojimi protipriseljenskimi stališči in agresivnimi taktikami. Zapornike je silil nositi rožnato spodnje perilo in staromodne črno-bele črtaste zaporniške kombinezone. V najhujši arizonski vročini jih je silil na sonce, ob tem pa je spet uvedel skupinsko priklenjanje z verigami.

Še sam se je rad označeval za "najstrožjega ameriškega šerifa", širši ameriški javnosti pa je postal znan zaradi svojega pregona neprijavljenih priseljencev v latinskoameriških skupnostih in aretacij Arizoncev zgolj na podlagi barve njihove kože. Arizona ima sicer s 30 odstotki eno največjih hispanskih skupnosti v ZDA.

Hude kritike

Šerifa, ki je svoj položaj zasedal med letoma 1993 in 2016, so zato že leta skupine za varstvo človekovih pravic ostro kritizirale, večkrat so ga tožili, obtožen pa je bil najrazličnejših prekrškov, od zlorabe položaja in sredstev do nezakonitega uveljavljanja zakonov in nepreiskovanja spolnih zločinov.

Zaradi pritožb rasnega profiliranja je bil njegov urad pod nadzorom zveznega sodnega opazovalca, pravosodno ministrstvo pa je ugotovilo, da se je pod Arpaiem v Maricopi izvajalo najhujše rasno profiliranje v zgodovini ZDA, zato so proti njemu vložili tožbo zaradi nezakonitega diskriminatornega vedenja.

Leta 2011 mu je sodišče izdalo nalog, naj preneha pridrževati priseljence, na katere se je spravljal brez utemeljenega razloga ali dokazov. Ker je nalogu navkljub početje nadaljeval z argumentom domoljubja in krilatico "cilj opravičuje sredstva", je bil prejšnji mesec obsojen, pretila pa mu je do polletna zaporna kazen.

Ob pomilostitvi se je v Phoenixu zbralo več protestnikov pretežno hispanskega rodu, ki so s transparenti "Rasizem ne more biti pomiloščen" izražali nasprotovanje Trumpovi odločitvi. Skupaj z njegovim dvoumnim odzivom na nedavno nasilje neonacistov v Charlottesvillu tako predsednik ZDA najverjetneje ne bo pomiril vse glasnejših kritik, da podpihuje in opogumlja rasiste v državi, na kar so ob pomilostitvi Arpaia z ostrim odzivom opozorili demokrati, nekateri republikanci in skupine za varstvo pravic, ki Trumpa obtožujejo, da želi razdeliti državo.

