Trump poziva k obrambi Evrope: "Zahodna civilizacija je ogrožena"

Trump drugič v Evropi

6. julij 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 6. julij 2017 ob 14:38

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je v govoru na trgu Krasinski v Varšavi pred navdušeno množico zavzel za močno Evropo. "Močna Evropa je blagoslov za Zahod in za ves svet," je dejal ameriški predsednik, ki je bil v preteklosti pogosto kritičen do evropskih zaveznic.

Potrdil je ameriško zavezo pogodbi o Natu, a spet opozoril na obveznosti.

Poudaril je, da se mora Zahod skupaj zoperstaviti grožnji terorizma. "Obstajajo grožnje naši varnosti in našemu načinu življenja. To so grožnje, soočili se bomo z njimi in zmagali," je dejal in dodal, da je ključno vprašanje našega časa, ali ima Zahod dovolj volje za preživetje. "Zahodna civilizacija je ogrožena," je dejal.

Zatrdil je, da ZDA trdno stojijo za 5. členom severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno zaveznico v Natu napad na vse, a je to povezal s pozivom evropskim članicam. "Besede so enostavne, ampak kar šteje, so dejanja. In za lastno obrambo mora Evropa - in to veste, vsi to vedo - narediti več," je dejal ameriški predsednik v svojem prvem javnem nagovoru v Evropi.

Trump evropske zaveznice v Natu vseskozi opozarja, da morajo za svojo obrambo prispevati več, Nato pa je v predvolilni kampanji označil za "zastarelo" in "okostenelo" organizacijo.

Poziv in opozorilo Rusiji

Rusijo je pozval, naj prekine z dejanji, ki destabilizirajo Ukrajino in druga območja, ter ukine podporo sovražnim režimom v Siriji in Iranu. "Rusija se mora priključiti odgovornim državam v boju proti skupnemu sovražniku in v obrambo civilizacije."

Poljsko je postavil za zgled vsem, ki si prizadevajo za svobodo. "Danes nisem tukaj samo kot star zaveznik, ampak za to, da dam Poljsko za zgled drugim, ki si prizadevajo za svobodo," je deja ter spomnil na zgodovino poljskega naroda in njegova prizadevanja, da se upre tujim vplivom, bodisi s strani nacistične Nemčije ali Rusije.

"V temnih dneh ste izgubili svojo državo, vendar nikoli niste izgubili ponosa. Zgodovina Poljske je zgodovina naroda, ki nikoli ni izgubil upanja in ki nikoli ni pozabil, kdo je," je dejal Trump.

Ovacije za Trumpa

Zbrani na trgu Krasinski, med katerimi je bil tudi nekdanji poljski predsednik Lech Walensa, so bili navdušeni in so ameriškega predsednika pozdravili z ovacijami.

Trump, ki se je pred tem v Varšavi srečal s poljskim predsednikom Andzejem Dudo in se udeležil vrha Pobude treh morij, je govoril na trgu, kjer se je leta 1944 začela poljska vstaja proti nacistom.

Duda je dejal, da dejstvo, da Trump svoj drugi obisk Evrope začenja na Poljskem, pomeni, da je Poljska pomembna država in da to krepi njen položaj v EU-ju. Poljska je sicer predmet kritik znotraj Unije zaradi vladnih ukrepov za nadzor nad mediji in sodstvom.

Ameriški predsednik bo danes iz Varšave odpotoval v Hamburg, kjer se bo sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel, v petek pa se bo udeležil vrha G20 ter se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

B. V., K. S.