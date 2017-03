Trump pozval k "obnovi ameriškega duha"

Podpora Natu ob spoštovanju finančnih obveznosti članic

1. marec 2017 ob 06:41,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 07:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem prvem govoru pred obema domovoma kongresa Američanom napovedal svetlo prihodnost.

Med drugim je obljubil "obnovitev ameriškega duha" in "novo poglavje ameriške veličine", ki naj bi jo prinesli delovna mesta, nizki davki, dostopno zdravstvo, v zunanji politiki pa zavzemanje za mir.

Amerika in njeni interesi na prvem mestu

Trump je svoj govor začel z obsodbo uničevanja judovskih pokopališč in napovedal, da bo Amerika trdna čez devet let, ko bo praznovala 250. obletnico ustanovitve, ker se bo posvetila najprej sama sebi, ne pa svetu. "Amerika mora svoje državljane postaviti na prvo mesto. Le tako jo lahko spet naredimo veliko," je dejal.

94 milijonov brezposelnih, 43 milijonov revnih

Ameriko je opisal kot državo v slabem stanju, kjer gre vse narobe, dokler ne bo zadev uredil. Izpostavil je 94 milijonov brezposelnih, 43 milijonov revnih, najslabše finančno okrevanje v 65 letih, gromozansko naraščanje javnega dolga, izgubo četrtine predelovalnih delovnih mest, odkar je bil sprejet sporazum Nafta, in 60.000, odkar je Kitajska prišla v WTO. Poudaril je tudi, da so imele ZDA v zunanji trgovini za 800 milijard dolarjev primanjkljaja.

Pod Trumpom delniški indeksi rastejo

"Da bomo kos vsem tem izzivom, moramo znova oživiti ameriškega duha, ki je v naši dolgi zgodovini premagal vse težave," je dejal Trump in se pohvalil s podjetji, ki so že napovedala odpiranje delovnih mest v ZDA zaradi njega. Izpostavil je veliko rast delniških indeksov, znižanje stroškov izdelave novega vojaškega letala, pohvalil se je s prepovedjo lobiranja, odpravo regulacij, nadaljevanjem gradnje naftovodov, in številnih drugih ukrepov, ki jih je doslej sprejel. Napovedal jih je še več, vključno z velikim zidom na meji z Mehiko.

Prosta trgovina, a mora biti tudi poštena

Napovedal je veliko davčno reformo in protekcionistično politiko za ameriško gospodarstvo. "Verjamem v prosto trgovino, a ta mora biti tudi poštena. V ZDA bom vrnil na milijone delovnih mest," je obljubil Trump in napovedal reformo imigracijskega sistema na način, ki bo v ZDA spuščal le najpametnejše in najsposobnejše, ki bodo sposobni skrbeti sami zase, ne pa več nekvalificirane delovne sile, ki jo ameriško gospodarstvo sicer močno potrebuje v določenih sektorjih.

1.000 milijard vreden projekt obnove infrastrukture

Velik aplavz obeh strani, republikanske demokratske, si je Trump prislužil z napovedjo javno-zasebne porabe za 1000 milijard vreden projekt obnove nacionalne infrastrukture, izraze neodobravanja demokratov pa z napovedjo ukinitve "katastrofalne in propadajoče" zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame. Obljubil je, da bodo naredili nekaj boljšega, znižali stroške zdravstva, povečali izbiro, zagotovili dostop do zdravljenja vsem, tako bolnim kot revnim.

Napovedal je uvedbo porodniškega dopusta

Demokrate mu je uspelo spraviti k aplavzu z napovedjo uvedbe porodniškega dopusta ali bolniškega dopusta zaradi otrok. Izobrazbo je označil kot vprašanje državljanskih pravic in napovedal večjo javno porabo za zasebne šole. Trenutno stopnjo nasilja v ZDA, ki je, zgodovinsko gledano, izjemno nizka, je označil za nesprejemljivo in menil, da je treba podpirati policijo.

Trump podprl zvezo Nato

Glede zunanje politike je zagotovil, da si želi miru in ne bo iskal spopadov z vpletanjem v notranje zadeve drugih držav. Trump je izrekel trdno podporo zvezi Nato ob spoštovanju finančnih obveznosti zaveznic in denar je po "odkritih pogovorih" menda že začel pritekati v potokih.

Želimo si harmonije in stabilnosti, ne konflikta

Ameriška zunanja politika bo močno povezana s svetom, ZDA bodo spoštovale zavezništva in zgodovinske ustanove, vendar tudi pravice suverenih držav. "Amerika spoštuje pravico vseh držav do svoje poti. Moje delo ni predstavljati sveta, ampak Ameriko," je dejal Trump. "Amerika se mora iz preteklih napak nekaj naučiti, Amerika je pripravljena na nove prijatelje in partnerstva. Želimo si harmonije in stabilnosti, ne pa vojne in spopadov," je dejal in zagotovil, da Amerika želi mir.

Demokratske kongresnice v belem

Trumpov govor je v nasprotju s prvim mesecem njegovega predsednikovanja minil dokaj konvencionalno, brez velikega razburjenja. Zanj so poskrbele le demokratske poslanke, ki so zaradi protesta do njegovega odnosa do žensk prišle oblečene v belo.

Trump napovedal možnost legalizacije statusa nezakonitih priseljencev

Že pred govorom je Trump, ki je bil sicer v predvolilni kampanji oster do nezakonitih priseljencev, v torek televizijskim voditeljem povedal, da je odprt za zamisel o legalizaciji statusa za nezakonite priseljence in do državljanstva za tiste, ki so jih v ZDA nezakonito pripeljali kot mladoletnike. Bela hiša presenetljive novice še ni niti potrdila niti zanikala. Trump je menil, da je pravi čas za sprejetje ustrezne zakonodaje, dokler bo na obeh straneh pripravljenost na kompromis.

V sredo nova prepoved vstopa v ZDA?

Trump namerava v sredo podpisati nov izvršni ukaz o prepovedi prihoda v ZDA za državljane nekaterih držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Po ameriških letališčih so že pripravljeni pravniki skupin in organizacij za človekove pravice za pomoč potnikom, drugi pa so v pripravljenosti za vlaganje hitrih tožb. Trump je 27. januarja začasno prepovedal prihod v ZDA državljanom Irana, Iraka, Sirije, Jemna, Somalije, Sudana in Libije ter beguncem. Ukaz je povzročil zmešnjavo na ameriških in svetovnih letališčih, proteste, tožbe ter na koncu po nekaj dnevih doživel sodni poraz. Trump je nato naročil pripravo novega ukaza, ki naj bi prav tako meril na državljane Irana, Iraka, Sirije, Jemna, Somalije, Sudana in Libije.

A. V.