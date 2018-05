Trump pred odločitvijo glede jedrskega sporazuma z Iranom

Observer: Trumpovi ljudje želeli diskreditirati dogovor

8. maj 2018 ob 16:50

Washington,Teheran - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat napovedal, da bo odstopil od sporazuma z Iranom in obnovil ameriške sankcije proti Teheranu, čeprav so ga evropski voditelji pozvali k njegovi ohranitvi.

Zdaj bo sporočil dokončno odločitev glede ameriškega sodelovanja v sporazumu, ki je bil sklenjen v času njegovega predhodnika Baracka Obame. Trump ga je večkrat označil za groznega. Na drugi strani sporazum še naprej podpira preostalih pet velesil, ki so ga sklenile leta 2015, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija. Iran je v zameno za odpravo mednarodnih sankcij ustavil jedrski program. Trumpa je k ohranitvi sporazuma pozvalo več evropskih voditeljev.

Ameriški predsednik pravi, da bo začel znova in Iran prisilil v pogajanja o novem sporazumu, ki bo zajel tudi raketni program in destabilizacijske dejavnosti po Bližnjem vzhodu. Zakaj bi Iran v to privolil, ni jasno, še posebej, ker bodo v primeru Trumpovega odstopa ZDA kršile svoje mednarodne obveznosti in dale Iranu pomembno zmago z vidika propagande.

Kako se bo Iran dejansko odzval, ni jasno. Teheran je do zdaj opozarjal, da bodo ZDA z odstopom od sporazuma naredile veliko napako in da bo obnovil svoje jedrske dejavnosti, vendar je iranski predsednik Hasan Rohani v zadnjih dneh umiril retoriko in dodal, da bodo kljub morebitnemu ameriškemu odstopu še naprej spoštovali sporazum, če ga bodo tudi druge podpisnice.

Skupaj s Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo je v pogovoru z namestnikom iranskega zunanjega ministra Abasom Aragčijem Evropska unija potrdila podporo sporazumu. Bruselj se je zavezal za njegovo nadaljnje učinkovito izvajanje. Unija je pripravljena spoštovati dogovor toliko časa, dokler se bo Iran držal svojih obvez.

Ključne točke sklenjenega sporazuma

Maja 2015 je Iran po 12 letih spora z mednarodno skupnostjo podpisal sporazum o omejitvi jedrskega programa v zameno za odpravo številnih sankcij. Med ključnimi točkami je število centrifug za bogatenje urana, ki ga bo Iran zmanjšal z 19.000 na 6.000 za prihodnjih deset let. Glede na sporazum lahko centrifuge obogatijo uran le do nižje stopnje 3,67 odstotka, kar je dovolj za delovanje jedrskih elektrarn, medtem ko je za jedrsko orožje potreben 90-odstotni visoko obogateni uran.

Obenem bo Iran drastično znižal zaloge nizko obogatenega urana z 12 ton na 300 kilogramov, omejitev pa bo spoštoval 15 let. Raziskovalni reaktor Arak bo zgrajen tako, da kot jedrskega odpadka ne bodo mogli proizvajati plutonija. Brez te določbe bi lahko letno pridobili dovolj plutonija za dve bojni konici. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) bo redno in temeljito pregledovala jedrska prizorišča in tako zagotovila, da jih ne izkoriščajo v vojaške namene.

V zameno bodo odpravili gospodarske sankcije Zahoda pri izvozu nafte iz Irana, bančništvu in na drugih področjih. Prepoved Združenih narodov glede uvoza in izvoza orožja bo ostala veljavna še nadaljnjih pet let. Tuja dobava za balistični raketni program Irana pa bo prepovedana še osem let. Iran in šesterica držav so se dogovorili o mehanizmu ponovne uvedbe sankcij, če bo Teheran kršil sporazum.

Observer: Trumpovi ljudje diskreditirali dogovor

Medtem je britanski Observer, ki se sklicuje na zaupne vire in dokumente, razkril, da so Trumpovi ljudje najeli zasebno izraelsko obveščevalno podjetje "Črna kocka", kjer so zaposleni nekdanji vohuni, za zbiranje "umazanih" podatkov ključnih posameznikov v Obamovi administraciji, ki so pomagali pri pogajanjih glede jedrskega dogovora z Iranom. "Ljudje iz Trumpovega tabora so maja lani najeli zasebne preiskovalce, da bi za razveljavitev sporazuma dobili "umazane" podrobnosti iz življenja Bena Rhodesa, nekdanjega tiskovnega predstavnika sveta za nacionalno varnost, in Colina Kahla, svetovalca nekdanjega ameriškega predsednika," so med drugim zapisali pri Observerju.

Glede na dokumente, na katere se sklicujejo, je bilo preiskovalcem naročeno, naj pridobijo vse podrobnosti iz zasebnega in političnega življenja Rhodesa in Kahla, kakor tudi podpredsednika Joeja Bidna. Želeli so najti kakršne koli dokaze o sodelovanju omenjenih z iranskimi lobisti oziroma, če so zaradi sporazuma imeli osebne ali politične koristi. Na ta način bi bilo lažje odstopiti od sporazuma, dodaja Observer.

Straw: Bistvo pogajanj je, da ne uporabljajo trikov

Nekdanji britanski zunanji minister Jack Straw, ki je sodeloval pri prejšnjih prizadevanjih za omejitev iranskega orožja, je dejal, da gre za "nenavadne in grozljive obtožbe, ki pa ponazarjajo visoko raven visoko raven obupa Trumpa in Netanjahuja, ne toliko za diskreditacijo dogovora kot pa spodkopavanje ljudi okoli njega". "Takšno početje je grozljivo. Bistvo pogajanj je, da se ne uporabljajo tako umazani triki, kot je ta," je dodal, piše Guardian.

Glede na vire so uradniki, povezani s Trumpovimi ljudmi, v stik s preiskovalci stopili tik pred obiskom ameriškega predsednika v Tel Avivu pred letom dni. To je bila prva turneja Trumpa na položaju ameriškega predsednika. Izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju je obljubil, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, in dodal, da so Iranci mislili, da lahko delajo, kar želijo, odkar so se dogovorili za jedrski sporazum.

T. J.