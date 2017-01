Trump prek Twitterja: Gradili bomo zid

Odpravil prepoved gradnje spornih naftovodov

25. januar 2017 ob 11:09

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal načrtovanje "velikega dne" za nacionalno varnosti, ki vključuje tudi gradnjo med volilno kampanjo napovedanega zidu na mehiški meji.

Trump se je oglasil prek Twitterja, ko je zapisal, da "načrtujemo veliki dan za nacionalno varnost, med drugim, gradili bomo zid". Pričakuje se, da bo v naslednjih dneh novi ameriški predsednik podpisal več odredb v zvezi s priseljevanjem in varnostjo na meji. Trumpova administracija bo zaostrila varnostno politiko.

Kot poroča BBC, naj bi vključevala "izredna varnostna preverjanja" za ljudi, ki prihajajo iz sedmih muslimanskih držav na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Med temi so tudi Sirija, Irak in Jemen. Vključeni naj bi bili tudi ukrepi glede izgona nezakonitih priseljencev. Gradnja kar dve milji dolgega zidu na mehiški meji je bila ena glavnih tem njegove kampanje. Na napovedi so se odzvali kritiki, ki so med drugim zapisali, da Trump že "izvaja najbolj sramotne in diskriminatorne obljube ", ki jih je dal med kampanjo.

Trump za gradnjo spornih naftovodov

Medtem je Trump odobril nadaljevanje spornih naftovodov na severozahodu države, je poročal dopisnik RTV Slovenija iz New Yorka Edvard Žitnik. Naftovodoma, ki povezujeta Kanado in ameriške rafinerije na jugu ZDA, nasprotujejo okoljevarstveniki in indijanska plemena, katerih rezervate prečkata. Zaradi njihovih protestov je Obamova administracija ustavila gradnjo.

Decembra je pomočnica sekretarja kopenske vojske sporočila, da bodo raziskali alternativno traso, ki bi bila po njenih besedah lahko sprejemljiva rešitev za vse. Po mesecih protestov, zapor in demonstracij v Severni Dakoti se je zdelo, da se je za nasprotnike naftovoda premaknilo v pravo smer. Toda novi predsednik je nemudoma odpravil prepoved gradnje.

Ob objavi sklepa je zagotovil, da takšnega okoljevarstvenika, kot je on, ni na svetu, saj je na tem področju prejemal številne nagrade. Trump sicer ne more kar ukazati nadaljevanja gradnje, ker pri tem sodelujejo razne agencije, je pa sprememba politike nove vlade več kot očitna. Med volilno kampanjo je prišla na dan informacija, da naj bi bil Trump kapitalsko udeležen v družbi Dakota Acces oil pipeline, ki gradi naftovod in naj bi bil zato zainteresiran za nadaljevanje projekta. Trumpova ekipa je odgovorila, da gre za simbolični kapitalski vložek.

Haleyjeva nova veleposlanica pri ZN-u

Senat je s 96 glasovi proti štirim potrdil Nikki Haley na položaj veleposlanice pri Združenih narodih, poroča STA. Guvernerka Južne Karoline, ki je odstranila zastavo s strehe državnega kongresa te zvezne države, ni bila sporna za demokrat, četudi nima diplomatskih izkušenj. Demokrati jo obravnavajo kot enega izmed glasov razuma v Trumpovi administraciji.

Nekdanja veleposlanica Samantha Power ima o naslednici dobro mnenje, vendar pa meni, da ne bo zelo priljubljena v središču svetovne diplomacije New Yorku. Ne zaradi sebe, ampak zaradi šefa in njegove politike. Dodala je, da je bilo njeno delo veliko lažje zaradi Obamove politike. Po njenih besedah je Trump odnose že poslabšal z ukazom o prekinitvi financiranja organizacij, ki pomagajo pri splavu, in napovedjo selitve veleposlaništva ZDA iz Tel Aviva v Jeruzalem.

V ustreznih odborih so v torek brez težav potrdili tudi kandidature Bena Carsona na čelo ministrstva za stanovanja, izkušene birokratke in soproge vodje republikanske večine v senatu Mitcha McConnella Elaine Chao na položaj ministrice za transport ter milijarderja Wilburja Rossa na položaj ministra za trgovino.

T. J.