Trump prispel na obisk v Pariz. Napovedani protesti.

Trump: Putin bi imel na čelu ZDA raje Hillary Clinton

13. julij 2017 ob 09:37

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 13:52

Pariz, Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na povabilo francoskega kolega Emmanuela Macrona prispel na dvodnevni obisk v Pariz. Več tisoč ljudi naj bi protestiralo.

Trump, ki je v Francijo prispel z ženo Melanio, se bo udeležil praznovanja ob Dnevu Bastilje, ki zaznamuje obletnico simboličnega začetka francoske revolucije, zavzetja znamenitega zapora Bastilja 14. julija 1789, prisoten pa bo tudi na komemoraciji ob 100-letnici vstopa ZDA v prvo svetovno vojno.

Medtem je Trumpov prihod v francosko glavno mesto povzročil tudi veliko nasprotovanj. Na tisoče protestnikov naj bi se zgrnilo na ulice Pariza in ustvarilo t. i. "območja brez Trumpa", na katerih bodo ponoči glasba, ples in predstave.

Organizatorji protestov pod imenom Pariz proti Trumpu sporočajo, da nasprotujejo "njegovim stališčem glede podnebne krize, njegovi mednarodni politiki zoper migrante, njegovim seksističnim govorom in obnašanju, njegovi islamofobiji in rasističnim izjavam, njegovim vojaškim načrtom po svetu in njegovemu neoliberalizmu in kapitalizmu".

Vložena zahteva za postopek odstavitve

Ameriška demokratska kongresnika Brad Sherman iz Kalifornije in Al Green iz Teksasa sta v sredo formalno vložila zahtevo za začetek postopka odstavitve Trumpa.

Kongresnika Trumpu očitata oviranje preiskave in povezave z Rusijo pred lanskimi predsedniškimi volitvami. V izjavi za javnost sta zapisala, da so demokrati, republikanci in ves svet vsak dan znova pretreseni zaradi amaterskega predsednika ZDA.

"Neznanje spremlja zavračanje učenja. Nima nadzora nad samim sabo in tudi njegovo osebje ga ne more obvladovati. Nič več nas ne preseneča, ne glede na to, kako pod dostojanstvom položaja predsednika ZDA je kakšno dejanje, in ne glede na to, kako nevarno je za državo," sta poudarila.

Ni možnosti za odstavitev

Ob tem sta pojasnila, da je zahteva za odstavitev prvi korak na zelo dolgi poti, na katero bodo stopili tudi republikanci, če se bo impulzivna nesposobnost predsednika nadaljevala. Demokrati so v predstavniškem domu kongresa v manjšini in trenutno ni nobene možnosti za odstavitev oziroma "impeachment", ki si ga ne želi niti vodstvo demokratske stranke, saj računa, da bo lahko zaradi Trumpovih izpadov na kongresnih volitvah 2018 prevzelo večino.

Postopek odstavitve predsednika ZDA sicer poteka v dveh delih. Najprej predstavniški dom prevzame vlogo velike porote, ki potrdi obtožnico, nato pa senat nastopi v vlogi sodnika. Dokler imajo v kongresu večino republikanci, lahko demokrati le pobožno upajo na odstavitev predsednika Trumpa. Republikanci bi sodelovali le v primeru, če bi postalo jasno, da s Trumpom ne bodo mogli izpeljati davčne reforme in drugih reform po meri konservativne ideologije.

Trump: Vzdušje v Beli hiši fantastično

Predsednik Trump medtem vztraja, da je kljub preiskovanju povezav njegove kampanje z Rusijo vzdušje v Beli hiši "fantastično". Za Reuters je dejal, da administracija "deluje čudovito". Trump se je tako odzval na poročanje ameriških medijev, da vlada v Beli hiši kaos zaradi razkritja, da se je njegov sin Donald Trump mlajši pred volitvami sestal z rusko odvetnico Natalijo Veselnicko, od katere je pričakoval informacije, ki bi škodile takratni demokratski kandidatki Hillary Clinton. Washington Post poroča, da je eden od Trumpovih zaveznikov dogajanje v administraciji primerjal z neurjem najvišje stopnje.

Kritiki pravijo, da je Donald Trumo mlajši s sestankom kršil zvezne zakone, predsednik pa sina brani. Kot je dejal, do pred nekaj dnevi sploh ni vedel za sinov sestanek.

Trump: Putin bi imel raje Hillary Clinton

Medtem je v pogovoru za krščansko televizijo televizijskega evangelista Pata Robertsona Trump dejal, da bi ruski predsednik Vladimir Putin v Beli hiši veliko raje videl Hillary Clinton kot njega. Tako bi namreč po njegovih besedah narasle cene energentov v ZDA, ki bi imele tudi zelo slabo in šibko vojsko. "Slišim, da pravijo, da bi Putin imel raje mene. Mislim, da verjetno ne, ker hočem trdno vojsko in izjemno energijo. Podpiramo premog in naravni plin. Vse tisto, kar bi on sovražil," je dejal Trump.

"Ona ne bi porabljala denarja za vojsko. Če bi zmagala, bi jo zdesetkala. Jaz sem velika vojaška oseba in Putinu to ni všeč," je še dejal Trump, ki je lani v času kampanje svaril ameriško javnost pred militantno nasprotnico, ki bi začela nove vojne po svetu.

