Trump predlagal Putinu "skorajšnje" srečanje v Beli hiši

Ponuja se tudi Srbija

2. april 2018 ob 17:47

Washington/Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Tako Bela hiša kot Kremelj sta potrdila, da je Donald Trump prejšnji mesec v telefonskem pogovoru Vladimirja Putina povabil na obisk v Washington.

Ameriški predsednik je ruskega kolega povabil v Belo hišo v pogovoru 20. marca, ko mu je čestital za zmago na predsedniških volitvah.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je potrdila, da sta se voditelja pogovarjala o skorajšnjem dvostranskem srečanju in da bi lahko do njega prišlo v Beli hiši. "Drugega o tej temi za zdaj nimamo dodati," je dejala po poročanju Guardiana.

Jurij Ušakov iz Putinovega kabineta pa je dejal: "Ko sta naša predsednika govorila po telefonu, je Trump predlagal srečanje v Beli hiši. To se nam zdi precej zanimiva, pozitivna ideja." Ušakov je izrazil tudi upanje, da se bosta Rusija in ZDA vrnili h "konstruktivnemu in resnemu dialogu".

Odnosi med državama so sicer na zelo nizki ravni zaradi več razlogov - afere Skripal, razmer v Ukrajini in Siriji in domnevnega ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve.



Za gostiteljico rusko-ameriškega vrha se je ponudila tudi Srbija. Tamkajšnji zunanji minister Ivica Dačić je na srbski televiziji TV Pink dejal, da je Srbija predlagala gostitev srečanja Trumpa in Putina. Kot je še povedal, je Srbija pred časom gostila zaupne mirovne pogovore glede "reševanja težav države, ki je presenetila svetovne sile". Ob tem ni želel razkriti, za katero državo gre, češ da "se bo že sama izpostavila, če se ji bo zdelo primerno".

A. P. J.