Trump razmišlja o namestitvi vojske na meji z Mehiko

Oster do Mehike zaradi karavan iz Hondurasa

3. april 2018 ob 22:28

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu napovedal, da bo na mejo z Mehiko poslal vojsko. To bo po njegovih besedah "velik korak".

"Stvari se bomo lotili po vojaško," je dejal Trump na srečanju z voditelji baltskih držav v Beli hiši. "Našo mejo bomo varovali z vojsko" je dodal, nato pa svojega predhodnika Baracka Obamo obtožil, da je odgovoren za spremembe, ki so po njegovih besedah odpravile mejo.

Oster je bil do Mehike, ker je "dovolila skupini 1.500" prosilcev za azil, da se odpravijo na pohod proti ameriški meji. Hkrati je zagrozil, da bo zmanjšal pomoč Hondurasu, saj "karavana", ki jo organizira nevladna organizacija Pueblo Sin Fronteras, prihaja prav iz te srednjeameriške države. Ta "karavana", ki potuje že tretji dan, je po njegovih besedah dokaz, da ZDA potrebujejo zid na meji z Mehiko. Prek Twitterja je zapisal, da bolje, da se zaustavi, preden pride do meje.

"Če bo dosegla našo mejo, so naši zakoni tako šibki in pomilovanja vredni. Tako je, kot da ne bi imeli meje," je izjavil. Trumpova predhodnika, Obama in George W. Bush, sta uporabila pripadnike nacionalne garde, da so pomagali varovati mejo. Kot je dodal na kosilu z voditelji baltskih držav, je, če Mehika ne bo ustavila pritoka priseljencev v ZDA, ogrožen tudi Severnoameriški sporazum o prosti trgovini (NAFTA).

Trump se je obenem dotaknil tudi odnosv z Rusijo: "Če se razumemo z Rusijo, je to dobra stvar, ne slaba." Ob tem je zatrdil, da "verjetno nihče ni tako oster do Rusije kot Donald Trump". S tem se po njegovih besedah strinjajo "skoraj vsi, razen zelo neumnih ljudi".

