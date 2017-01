Trump s Putinom o boju proti Islamski državi in ukrajinski krizi

Trumpovi klici svetovnim voditeljem - z Merklovo bil na telefonu kar 45 minut

Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pozornost namenil skupnemu boju proti mednarodnemu terorizmu, razmeram na Bližnjem vzhodu, ukrajinski krizi, iranskemu jedrskemu programu in načrtom za medsebojno srečanje.

Državnika sta opozorila na potrebo po obnovi gospodarskih stikov in krepitvi odnosov med državama. Hkrati sta se zavzela za vzpostavitev rednih osebnih stikov, so sporočili iz Kremlja.

Pogovor z Abejem, Merklovo, Hollandom in Turnbullom

Trump je opravil telefonske pogovore tudi z japonskim premierjem Šinzom Abejem, nemško kanclerko Angelo Merkel, francoskim predsednikom Francoisom Hollandom in avstralskim premierjem Malcolmom Turnbullom.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je na Twitterju sporočil, da je Trump v telefonskem pogovoru povabil Abeja, naj 10. februarja obišče Belo hišo. Trump je prav tako potrdil "jekleno zavezanost" ZDA varnosti Japonske. Voditelja sta se tudi dogovorila, da se bosta posvetovala o grožnji, ki jo predstavlja Severna Koreja, so sporočili iz Bele hiše.

V Washingtonu so potrdili tudi telefonski pogovor Trumpa z Merklovo, ki je trajal kar 45 minut. Merklova, ki je imela z Obamo zelo dober odnos, sicer po Trumpovi izvolitvi ni skrivala nejevolje zaradi njegovega krcanja njene begunske politike. V pogovoru sta se med drugim strinjala, da je potrebno okrepiti sodelovanje pri boju proti terorizmu in ekstremizmu ter s skupnimi močmi stabilizirati konfliktna območja. Kljub Trumpovim predhodnim kritikam Nata sta se strinjala o pomembnosti zavezništva in da morajo vse članice plačati svoj delež za skupno varnost. Trump je ob zaključku pogovora tudi povabil Merklovo v Washington.

Nič kaj prijeten ni bil Trumpov pogovor z Hollandom. Francoski predsednik je Trumpa namreč opozoril pred protekcionističnim pristopom, ki bi imel gospodarske in politične posledice, ter dejal, da bi se moralo spoštovati demokratična načela. "V nestabilnem in negotovem svetu bi bil obrat navznoter slepa ulica."

Oči uprte v Moskvo

Trump in Putin sta sicer prvič govorila po telefonu novembra lani, kmalu po Trumpovi zmagi na ameriških predsedniških volitvah. Takrat sta se zavzela za normalizacijo odnosov med državama.

Trump je pred prisego pretekli teden znova dejal, da si želi izboljšati odnose z Rusijo. Dvostranski odnosi med državama so se poslabšali v času Obame, predvsem zaradi krize v Ukrajini. Washington je pod Obamovo administracijo obtoževal Kremelj, da je s hekerskimi napadi vplival na ameriške predsedniške volitve.

Glede na to, da je v ZDA eden večjih očitkov Trumpu prav njegova naklonjenost Putinu, vsi pozorno spremljajo, ali bo novi predsednik ZDA odpravil ameriške sankcije proti Rusiji, kar bi sicer šlo na roke tudi Trumpovemu zunanjemu sekretarju Rexu Tillersonu, direktorju naftne družbe Exxon, ki ima z Rusijo sklenjenih za več milijard dolarjev poslov, ki pa bi dobili zeleno luč zgolj, če ZDA sprostijo sankcije proti Rusiji. Je pa republikanski senator John McCain dejal, da če misli Trump odpraviti sankcije, jih bo kongres ponovno uvedel.

Trump pred pogovorom s Putinom sicer ni želel izdati, ali bo sprostil sankcije, ki jih je uvedel Obama, ali ne. Je pa ponovil, da si želi "odličnega odnosa" z Rusijo.

