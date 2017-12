Trump s selitvijo veleposlaništva "razkril hipokrizijo svetovnih voditeljev"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Izrael je zahodni del mesta zasedel leta 1948, vzhodnega pa 19 let kasneje. Njegove suverenosti nad vzhodnim delom mesta mednarodna skupnost ne priznava. Foto: Reuters Trumpova odločitev, da preseli veleposlaništvo ZDA, je izzvala proteste po mulimanskih državah. Foto: Reuters Trump bi s selitvijo veleposlaništva dokončno potrdil, da so ZDA popolnoma proizraelske; do zdaj so sicer bile dosledno proizraelske, a so vsaj ohranjale neki videz nepristranskosti s tem, ko niso preselile svojega veleposlaništva. Jeruzalem ima močan verski, politični in simbolni pomen. Njegov končni status naj bi bil določen v okviru pogajanj med Izraelom, ki ga ima v celoti pod nadzorom, in Palestinci. Foto: Reuters Dr. Primož Šterbenc meni, da Trump s svojo potezo izziva kaos na Bližnjem vzhodu. Foto: Youtube Lahko tudi rečemo, da je Trump kot velik podjetnik oz. akter v poslovnem svetu spoznal, da imajo v ameriškem poslovnem svetu izjemno pomembno (neproporcionalno) vlogo ameriški Judje, zato se nagiba k Izraelu. Eden od tistih, ki je ostro obsodil ameriško napoved, je tudi iraški klerik Moktada al Sadr. Foto: Reuters Palestinci so nad napovedjo razjarjeni. Foto: Reuters Vsekakor pa je Trump do sedaj pri vodenju ameriške zunanje politike pokazal, da raje kot ekspertnim mnenjem sledi svojim lastnim interesom in tudi subjektivnim kapricam. Protest proti ameriško-izraelski navezi. Foto: Reuters Ni mogoče izključiti možnosti, da bi selitev veleposlaništva pomenila kapljo čez rob za Palestince na okupiranem palestinskem ozemlju, ki že dolgo izjemno trpijo in vedo, da Palestinska oblast oz. Mahmud Abas kolaborira z Izraelom. Zato bi lahko izbruhnila tretja palestinska intifada. Do Trumpa si noben ameriški predsednik, med katerimi so vsi podpirali Izrael, ni drznil Jeruzalema priznati za glavno mesto Izraela. Foto: Reuters Sorodne novice Hamas po ameriškem priznanju Jeruzalema poziva k novi intifadi Jeruzalem, mesto v osrčju izraelsko-palestinskega konflikta ZDA Jeruzalem priznale kot glavno mesto Izraela Dodaj v

Trump s selitvijo veleposlaništva "razkril hipokrizijo svetovnih voditeljev"

Pogovor s politologom dr. Primožem Šterbencem

8. december 2017 ob 06:28

Jeruzalem,Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob Trumpovi napovedi selitve veleposlaništva ZDA v Jeruzalem Hamas svari pred "odprtjem vrat v pekel", medtem ko so svetovni voditelji zmernejši, a vseeno izrazito kritični.

Politolog in sociolog dr. Primož Šterbenc, docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in strokovnjak za islam, v pogovoru za MMC opozarja, da so prav opozorila svetovnih voditeljev, naj Trump ne dreza v osje gnezdo, del hipokrizije in sprenevedanja, ki se dogaja že vsaj 15 do 20 let.

A preden preidemo na implikacije Trumpove kontroverzne odločitve, je treba podrobneje razložiti, zakaj je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Vzhodni (stari) Jeruzalem tako povedna simbolna poteza. Za muslimane, prvenstveno sunitske (ti tvorijo 85 odstotkov vseh svetovnih muslimanov), je tretje najsvetejše mesto, takoj za Meko in Medino, in sicer zato, ker se tam nahaja t.i. Plemenito svetišče (Haram Al Šarif), ki je sestavljeno iz Kupole na skali in mošeje Al Aksa.

Kupola na skali je pomembna, ker je povezana z "nočnim potovanjem" preroka Mohameda iz Meke v Jeruzalem, poleg tega pa naj bi se prerok s tega mesta dvignil k Bogu skozi sedem nebes, v katerih naj bi srečal prejšnje preroke, med njimi tudi Abrahama (Ibrahima) in Mojzesa (Muso). Treba pa je dodati, da je v neposredni bližini Plemenitega svetišča tudi najsvetejši kraj za Jude – Tempeljski grič (Har Habajit), kjer je nekoč stal Salomonov tempelj, sedaj pa na tem mestu stoji zgolj še zahodni zid nekdanjega templja (Zid objokovanja).

Potrditev Jeruzalema kot izraelske prestolnice

Če bi Trump preselil ameriško veleposlaništvo v Jeruzalem, bi s tem posredno sporočil, da ZDA priznavajo Vzhodni Jeruzalem za glavno mesto Izraela, oz. da Vzhodni Jeruzalem, ki je del palestinskega okupiranega ozemlja, pripada Izraelu, razlaga dr. Šterbenc. "S tem bi potrdil izraelsko razglasitev Vzhodnega Jeruzalema za "večno in nedeljivo prestolnico Izraela", poleg tega bi kršil mednarodno pravo, saj je Varnostni svet OZN-ja v odgovor na izraelsko razglasitev 20. avgusta 1980 sprejel resolucijo št. 478, ki je izraelsko razglasitev opredelila kot kršitev mednarodnega prava."

"Trump bi s selitvijo veleposlaništva dokončno potrdil, da so ZDA popolnoma proizraelske; do sedaj so ZDA sicer bile dosledno proizraelske (zmeraj so npr. ščitile Izrael pred sankcijami OZN-ja), a so vsaj ohranjale neki videz nepristranskosti s tem, ko niso preselile svojega veleposlaništva," pravi naš sogovornik. "S takšno potezo bi Trump tudi onemogočil delovanje lastne administracije v zvezi z izraelsko-palestinskim sporom, ki naj bi prav v naslednjem mesecu obelodanila svoj "mirovni načrt" - po selitvi veleposlaništva predvsem Palestinci ne bi več resno jemali tega načrta."

Mimogrede - Trump je za iskanje miru na Bližnjem vzhodu sicer zadolžil svojega zeta, pravovernega Juda Jareda Kushnerja.

Trump pa bi s selitvijo veleposlaništva tudi formalno v veliki meri onemogočil še nadaljnji potek 24 let starega mirovnega procesa, ki temelji na podmeni, da bo nastala palestinska država z glavnim mestom v Vzhodnem Jeruzalemu.

Vodi Trumpa preračunljivost ali nepoučenost?

Ob nepredvidljivosti in impluzivnosti novega ameriškega predsednika je težko reči, kaj je glavni razlog za zadnjo Trumpovo potezo – gre za nadaljnjo gonjo proti muslimanom, dobrikanje Izraelu, kljubovanje mednarodni skupnosti, za golo provokacijo? Po Šterbenčevem mnenju Trump kaže, da si tako ali drugače prizadeva uresničiti svoje predvolilne obljube, med katerimi je bila tudi tista o selitvi veleposlaništva ZDA. "Upoštevati je treba, da v skladu s konceptom odstavljenega Steva Bannona sledi podmeni, da je v svojem delovanju odgovoren prvenstveno tistim, ki so ga izvolili," meni Šterbenc.

"Poleg tega je že vse od začetka Trumpovega predsednikovanja jasno, da je močno proizraelski, kar je na primer pokazal s tem, da je za veleposlanika v Izraelu določil Davida Friedmana, ki je Jud in močno proizraelski ter protipalestinski. Poleg tega je Trumpov zet Jared Kushner pravoveren Jud – zato je tudi Trumpova hčerka Ivanka prestopila v judaizem. Trump je že do zdaj izraelskemu premieru Netanjahuju dajal povsem proste roke glede politik do Palestincev; edino, česar še ni storil, je bila prav selitev veleposlaništva."

"Lahko tudi rečemo, da je Trump kot velik podjetnik oz. akter v poslovnem svetu spoznal, da imajo v ameriškem poslovnem svetu izjemno pomembno (neproporcionalno) vlogo ameriški Judje, zato se nagiba k Izraelu," pravi Šterbenc, ki ugiba, da so nemara svoj del pa prispevala tudi Trumpova precej očitno protimuslimanska stališča.

Razume vse implikacije?

Velja pa razmisliti, ali Trumpova administracija in Trump sam sploh razumejo vse implikacije take poteze, ki jo nekateri regionalni komentatorji označujejo za "primer izjemne nepoučenosti in ignorance". "Na to vprašanje je težko odgovoriti," pravi Šterbenc. "Vsekakor pa je Trump do sedaj pri vodenju ameriške zunanje politike pokazal, da raje kot ekspertnim mnenjem sledi svojim lastnim interesom in tudi subjektivnim kapricam."

Povedano drugače: Ni nujno, da se Trump sploh zaveda, kako lahko nekaj tako banalnega, kot selitev tujega veleposlaništva, "odpre vrata v pekel", če se poslužimo retorike Hamasa. Trump bi s selitvijo veleposlaništva nedvomno močno razburil večji del Arabcev in muslimanov, kar je tudi razlog, da voditelji arabskih in muslimanskih držav svarijo pred takšno potezo. Turški predsednik Erdogan mora na primer še posebej paziti na svojo religiozno-tradicionalistično volilno bazo.

A, kot opozarja Šterbenc, je treba vedeti, da mnogi voditelji arabskih držav (npr. egiptovski predsednik Al Sisi in savdski prestolonaslednik Mohamed Bin Salman) v ozadju zelo tesno sodelujejo z Izraelom, oz. da so do sedaj pokazali, da jim je v resnici bolj malo mar za Palestince.

"Ni mogoče izključiti možnosti, da bi selitev veleposlaništva pomenila kapljo čez rob za Palestince na okupiranem palestinskem ozemlju, ki že dolgo izjemno trpijo in vedo, da Palestinska oblast oz. Mahmud Abas kolaborira z Izraelom. Zato bi lahko izbruhnila tretja palestinska intifada. Vendar pa bi Palestinci zaradi izraelskega spreminjanja okupiranih ozemelj v smeri večjega nadzora mnogo težje vodili upor," pravi dr. Šterbenc, ki je prepričan, da bi ob selitvi veleposlaništva radikalne islamistične skupine (Al Kaida, IS) še lažje rekrutirale svoje članstvo, za katere je eden glavnih razlogov za pridruževanje skrajnežem prav palestinski problem.



Razkritje hinavščine

Svetovni voditelji se tega zavedajo, zato tudi opozorila Trumpu, naj nikar ne posega po enostranskih ukrepih (generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres) ter da je poteza selitve veleposlaništva "obžalovanja vredna" (francoski predsednik Emmanuel Macron), "neodgovorna" (turško zunanje ministrstvo) in "škodljiva" (slovensko zunanje ministrstvo).

Šterbenc tovrstna opozorila označuje za dvolična. "Prav ti svetovni voditelji (tudi voditelji članic EU), ki so sedaj tako kritični glede selitve veleposlaništva ZDA, do zdaj niso storili tako rekoč nič, da bi ustavili izraelsko kontinuirano in flagrantno kršitev mednarodnega prava. Izrael je prav s to kršitvijo namreč na Zahodnem bregu in v t.i. anektiranem Vzhodnem Jeruzalemu naselil 700.000 judovskih naseljencev ter zgradil "obvozne ceste" in "varnostni zdi", s tem pa je že preprečil možnost nastanka suverene in življenjsko sposobne palestinske države, ker palestinska entiteta nima več ozemeljske povezanosti," je kritičen.

"Ne pozabimo, da so (bili) voditelji članic EU in ZDA v skladu s 1. členom Četrte ženevske konvencije pravno obvezani ustaviti izraelske kršitve mednarodnega prava. Povedano drugače, sedaj vsi opozarjajo, kako bi selitev veleposlaništva ustavila mirovni proces, pri čemer pa zamolčijo, da je ta mirovni proces že nekaj let zgolj še diplomatski konstrukt oz. farsa, ker suverena palestinska država v resnici ne more več nastati. Je pa res, da so ti državniki v hudi zadregi, ker razen diplomatskega pretvarjanja nimajo več pravih rešitev. Nastanek ene same skupne države Judov in Palestincev z enakimi pravicami za vse bi bil namreč zaradi moči sionističnega projekta (vzpostavitev judovske države) težko doseči."

Naš sogovornik meni, da bi bila zaradi tega Trumpova poteza na neki način pozitivna, saj bi otežila še nadaljnje pretvarjanje državnikov, da je "rešitev dveh držav", v skladu z delitveno resolucijo GS OZN 181/II, še mogoča.

"Nekdo bi moral zavpiti, da je cesar vendar gol… Vseeno pa je mogoče domnevati, da se bo pretvarjanje nadaljevalo. Dejstvo pa je, da bo nerešen palestinski problem ostal trajen vir nestabilnosti na Bližnjem vzhodu oz. v neposredni bližini Evrope. In kot že rečeno: reševanje tega problema na pravičen način, ne pa zravnanje zahodnega Mosula in Rake z zemljo, bi v pomembni meri odpravljala razloge za nastajanje radikalnih islamističnih skupin, kot sta Al Kaida in Islamska država."

Kaja Sajovic