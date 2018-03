Trump se bo sestal s Kim Džong Unom

Novico je sporočil južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost

9. marec 2018 ob 06:43,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 09:38

Washington - MMC RTV SLO, STA

Po mesecih besednih obračunavanj med ZDA in Severno Korejo je prišlo do preobrata: ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un se bosta srečala. Srečanje naj bi se zgodilo do maja, ni pa še znan kraj. Seul in Tokio napoved srečanja pozdravljata.

Po poročanju BBC-ja je severnokorejski voditelj ameriškega predsednika povabil na srečanje, Trump pa je že sporočil, da se je pripravljen srečati. Ob tem pa je opozoril, da se ZDA zaradi tega ne bodo vnaprej odpovedale gospodarskim sankcijam proti Pjongjangu.

O pripravljenosti severnokorejskega voditelja na srečanje je Trumpa obvestil južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost Chung Eui Yong, ki je bil pred nekaj dnevi v Severni Koreji. Ameriškemu predsedniku je predal pismo severnokorejskega voditelja, v katerem je ta privolil v ustavitev jedrskega in raketnega programa in denuklearizacijo.

Trump se je že odzval na družbenem omrežju Twitter. "Kim Džong Un je govoril o jedrski razorožitvi z južnokorejskimi predstavniki, ne samo o zamrznitvi. Prav tako nobenih raketnih poskusov Severne Koreje v tem času. Velik napredek je bil narejen, vendar sankcije ostajajo, dokler ne bo dosežen dogovor. Načrtovano je srečanje!"

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders pa je sporočila: "Povabilo za srečanje s Kim Džong Unom na še nedoločenem kraju in ob nedoločenem času bo predsednik Trump sprejel. Veselimo se Severne Koreje brez jedrskega orožja, medtem pa morajo sankcije in maksimalni pritisk veljati naprej".

Kim Džong Un naj bi tudi izrazil razumevanje za skupne vojaške vaje med Južno Korejo in ZDA. Pjongjang (in tudi Kitajska) je sicer do zdaj ostro kritiziral te vaje, ki jih ZDA in Južna Koreja sicer redno izvajajo. Severna Koreja se še ni uradno odzvala na najnovejši razvoj dogodkov.

Do zdaj niti po telefonu

Pred vrhom ZDA–Severna Koreja bo predvidoma aprila prišlo do vrha med Južno in Severno Korejo. Kraj srečanja Trumpa in Kima sicer ni znan, a naj ne bi šlo za Washington ali Pjongjang. Gre za velik preboj v odnosih med državama, potem ko sta si več mesecev izmenjevali različne grožnje. Trump je Kima med drugim zmerjal z raketnim možicljem in mu zabrusil, da ima sam večji jedrski gumb, Severni Koreji pa je tudi grozil s popolnim uničenjem. ZDA je ob tem v Varnostnem svetu ZN-a ob nadaljevanju jedrskih in raketnih poskusov Severne Koreje uspevalo dobivati podporo Kitajske za vedno nove sankcije. Kitajska ima sicer največji vpliv na Severno Korejo, saj je njena največja trgovinska partnerica.

Če bo do srečanja med Trumpom in Kimom res prišlo, bo to prvo takšno srečanje v zgodovini med ameriškim in severnokorejskim voditeljem, torej med državama, ki sta se bojevali v korejski vojni med letoma 1950 in 1953. Vojna se je končala le s premirjem in črto premirja še vedno nadzorujejo ameriški vojaki. Voditelji obeh držav se do zdaj niso pogovarjali niti po telefonu.

"Zgodovinska prelomnica"

Južnokorejski predsednik Mun Dže In je morebitno srečanje označil za "zgodovinsko prelomnico, ki bo uresničila mir na Korejskem polotoku". Če se bosta sestala po vrhu obeh Korej, bo popolna denuklearizacija polotoka resnično na pravi poti, je dejal po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap. "Trumpovo vodstvo bodo hvalili ne samo Korejci, ampak ljudje po vsem svetu," je dodal.

Japonski premier Šinzo Abe je prav tako pozdravil presenetljivo napoved srečanja voditeljev. "Zelo cenim spremembo Severne Koreje, da bo začela pogovore na premisi denuklearizacije," je dejal Abe, ki je napovedal obisk ZDA aprila. Še v četrtek je sicer dejal, da "pogovori zaradi pogovorov nimajo smisla".

Zdaj je Abe dejal, da sprememb politike Japonske in ZDA ne bo in da bosta državi še naprej ohranili maksimalen pritisk, dokler Severna Koreja ne bo sprejela konkretnih ukrepov za denuklearizacijo na način, ki bi popoln, preverljiv in nepovraten.

K. T., B. V.