Trump (še) ne bo selil veleposlaništva v Jeruzalem

1. junij 2017 ob 19:07

Washington/Jeruzalem - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal dokument, s katerim ameriško veleposlaništvo še naprej ostaja v Tel Avivu, in se ne bo selilo v Jeruzalem, kakor je obljubljal v predvolilni kampanji. Izraelci so nad njegovo odločitvijo razočarani, Palestinci jo pozdravljajo.

Po mesecih žgoče debate znotraj administracije se je Trump odločil za nadaljevanje politike svojih predhodnikov in je podpisal dokument o šestmesečnem zamiku uresničitve zakona iz leta 1995, v skladu s katerim bi morali veleposlaništvo preseliti v Jeruzalem. Dokumente o preložitvi selitve so v 22 letih podpisovali vsi ameriški predsedniki, tako republikanski kot demokratski.

Kot so še sporočili iz Bele hiše, se je za odlok selitve odločil, da bi omogočil čimboljše pogoje za uspešna pogajanja med Izraelci in Palestinci, pri čemer je njegova glavna obveznost skrb za ameriške nacionalne interese. "Vendar, kot je večkrat ponovil svojo namero za selitev veleposlaništva, ni vprašanje, ali se bo to zgodilo, temveč samo, kdaj," je dodal tiskovni predstavnik Sean Spicer.

Izraelci razočarani, a ne vdani

Izraelci so nad odločitvijo Trumpa razočarani, a hkrati upajo, da bo obljubo uresničil v prihodnosti. "Čeprav je Izrael razočaran, da se veleposlaništvo ne bo preselilo zdaj, cenimo predsednikov današnji izraz prijateljstva in njegovo zavezo o selitvi veleposlaništva v prihodnje," je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je dodal, da so prepričani, da bi moral biti sedež ameriškega in vseh drugih veleposlaništev v Jeruzalemu, "naši večni prestolnici." V Jeruzalemu sicer nima veleposlaništva nobena država.

"Ohranjanje veleposlaništev izven prestolnice še dodatno odganja mir, saj pomaga ohranjati palestinske fantazije, da Judi in judovska država nimajo zveze z Jeruzalemom," so še sporočili iz Netanjahujevega kabineta.

Med nedavnim obiskom Izraela se je Trump sicer izognil vsakršni obmembi selitve veleposlaništva.

Palestinci: Trump "ponuja priložnost za mir"

Po besedah palestinskega veleposlanika v ZDA Husama Zomlota Trumpova odločitev "ponuja priložnost za mir". "To je v skladu z uveljavljeno politiko ZDA in mednarodnim konsenzom," je še dejal in dodal, da so Palestinci pripravljeni na posvetovanja z ameriško administracijo. "Resni in iskreni smo v prizadevanjih, da bi dosegli pravičen in trajen mir," je še sporočil palestinski veleposlanik.

Kot je znano, so palestinski voditelji, voditelji arabskih držav in zahodne države pozivale Trumpe, naj ne uresniči obljube o selitvi veleposlaništva, s čimer bi ZDA de facto priznale izraelsko trditev, da je Jeruzalem v celoti izraelska prestolnica. Palestinci si želijo, da bi bil vzhodni del mesta prestolnica njihove bodoče države.

K. T.