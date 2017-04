Trump se ob 100 dneh v pisarni baha, da ima višjo gledanost kot 11. september

Veliki intervju za AP

25. april 2017 ob 08:09

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump bo v soboto zaznamoval prvih sto dni v Beli hiši. Ob tem mejniku je dal newyorški nepremičninski magnat intervju za AP, v katerem je med drugim izjavil, da si ni predstavljal vseh obveznosti, ki pridejo s predsedniškim mandatom.

Na vprašanje, kako ga je Ovalna pisarna spremenila, tako Trump odgovori: "No, ena stvar, ki bi jo rekel - nikdar se nisem zavedal, kako velika reč je to. Vse je tako ... saj veste, odloki so tako velikanski ... Prvič, odgovornost je velikanska. Ko je na primer prišel čas, da pošljem 59 raket Tomahawk v Sirijo. Pa sem si rekel: 'Veš, to je več kot samo nekih 79 raket. Tu je tudi smrt!' V nekaterih odločitvah gre za človeška življenja!"

In še primerjava s poslovnimi vodami: "V poslu ne potrebuješ nujno srca, medtem ko pri predsednikovanju skoraj vse vpliva na ljudi ... Vse, kar storiš tu, vključuje tudi srce, medtem ko v poslu večina stvari ne vključuje srca ... v bistvu jo v poslu še bolje odneseš, če srca nimaš."

Trump sicer v intervjuju vztraja, da ga teh prvih sto dni ni zares spremenilo, vseeno pa nenehno omenja ta mejnik, za katerega nato reče, da je "umeten". A ga nato vedno znova spet omeni. "To je pomembna zgodba. Storil sem veliko. Storil sem več kot katerikoli drugi predsednik v prvih stotih dneh v pisarni. A sto dni je samo umeten mejnik. Mediji nenehno govorijo o stotih dneh. Ampak smo pa veliko storili. Saj imate seznam vseh stvari, ni mi ga treba brati ..."

Nov etični spodrsljaj Trumpove administracije

Potem ko je Trumpova predstavnica in svetovalka Kellyanne Conway pred časom dvignila precej prahu, ko je Američane pozivala, naj kupujejo modno linijo Ivanke Trump, je Beli hiši na področju etike spet spodrsnilo. Spletna strana ameriškega veleposlaništva v Londonu je namreč objavila blog o Trumpovi luksuzni počitniški posesti Mar-a-Lago na Floridi, kamor se predsednik redno umika tudi ob koncih tedna. V blogu je nadrobno opisana zgodovina graščine s 114 sobami, ki jo pogosto opisujejo kar kot Trumpovo "zimsko Belo hišo". Demokrati blog močno kritizirajo - vodja manjšine v predstavniškem domu Nancy Pelosi in senator iz Oregona Ron Wyden sta State department obtožila promoviranja Trumpovega "zasebnega kluba". "Zakaj @DonaldTrumpov State Department promovira predsednikov zasebni klub? #Trumpovih100dni," se je na Twitterju vprašala Pelosijeva. Wyden pa: "Da, radoveden sem, @StateDept. Zakaj se z davkoplačevalskim denarjem promovira predsednikov zasebni podeželski klub?"

Zunanje ministrstvo se še ni odzvalo.





Zamere do medijev ostajajo

Predsednik očitno tudi še vedno goji kar nekaj zamer do medijev in lanskih volitev, na katerih je premagal Hillary Clinton, saj v intervjuju vnovič omenja, s kako veliko prednostjo je zmagal in koliko milijonov več je zapravila Clintonova, pa ji ni pomagalo.

"Včasih sem bil deležen odličnega tretmaja medijev. Zdaj pa sem deležen najhujšega. Mediji o meni poročajo tako nepošteno. Česa takega res nisem bil vajen. Zgodilo se je že med republikanskimi predizbori, ko pa sem zmagal, sem si rekel - no, ena dobra stvar je, da bodo zdaj vsaj lepo pisali o meni. Pa je bilo še slabše! Tako, da me je to malce presenetilo. Mislil sem, da se bodo mediji izboljšali, pa so, po mojem mnenju, postali še bolj nesramni."

In še: "Ker sem deležen zelo nepravične obravnave, jih kličem lažni mediji. In lažni mediji niso vsi mediji, čeprav so poskušali nekateri to tako prikazati. Ne, lažni mediji so nekateri od vas. Lahko bi vam povedal, kdo to so, s 100-odstotno gotovostjo. Včasih ste tudi vi lažni, ampak lažni so nekateri. Nimajo nobene zveze z resnico. Saj ne gre za to, da bi me Fox obravnaval lepo, Fox je samo najbolj točen."

Mimogrede, za Trumpa je volilo 3 milijone manj Američanov kot za Hillary Clinton, tako da se lahko za zmago zahvali prav elektorskemu kolidžu. Še več: v vsej sodobni ameriški zgodovini se je samo dvakrat zgodilo, da je kandidat zbral več elektorskih glasov, a manj glasov volivcev. In v obeh primerih je šlo to na roko republikanskemu kandidatu - pred Trumpom je bil to George W. Bush.

O elektorskih zmotah

Iz intervjuja se da tudi razbrati, da Trump še vedno ne razume, kako deluje t. i. elektorski kolidž, ki v ZDA odloča o predsedniku (elektorji so razporejeni po zveznih državah, vsak posamezni kandidat mora zbrati najmanj 270 elektorskih glasov, da je izvoljen, op. a.). "Demokrati imajo veliko prednost v elektorskem kolidžu. Veliko, veliko prednost. Vedno sem govoril, da bi bilo precej laže zmagati z večjim številom glasov volivcev kot pa z elektorji. Gre za povsem drugačno kampanjo. Republikanec zelo težko zmaga z elektorskim kolidžem."

O Natu

Trump je v intervjuju sicer večkrat prišel v nasprotje sam s sabo in s svojimi preteklimi izjavami. Tako je za WikiLeaks dejal, da je zanj prvič slišal in da ga nikdar ni podpiral, čeprav je med volilno kampanjo večkrat pozdravil WikiLeaksovo objavljanje e-pošte demokratske stranke ("Tole je ravnokar prišlo ven. WikiLeaks! Obožujem WikiLeaks!" je dejal evforično med enim od zborovanj oktobra lani).

Za Nato je priznal, da ga je med kampanjo krcal in označil za "zastarelega", ker ni dejansko vedel, kaj zavezništvo počne - zdaj naj bi se poučil, a še vedno trdi, da ko je bil Nato ustanovljen, terorizma ni bilo. Tudi njegova ocena, koliko bi ameriške davkoplačevalce (ali mehiške, kot je imel sprva v mislih) stal zid na meji z Mehiko, drastično niha - včasih jo oceni na 4 milijarde dolarjev, tokrat je bilo "10 milijard ali manj". Ministrstvo za domovinsko varnost sicer ceno gradnje zidu postavlja na 20 milijard.

Trump, ki je v širši javnosti zaslovel s šovom Pripravnik, pa še vedno ostaja obseden z gledanostjo in meritvami. "Imam vse podatke o gledanosti za vse jutranje oddaje. Ko se v njih pojavim jaz, se jim gledanost podvoji, potroji. Ko sem bil v oddaji Chrisa Wallacea, je oddajo gledalo 9,2 milijona ljudi. To je najvišja gledanost, kar so jo kdaj imeli. CBS-ova oddaja Face the Nation jih je imela 5,2 milijona. To je najvišja gledanost za Face the Nation od padca Svetovnega trgovinskega centra 11. septembra. Ogromna prednost!"

Najnižja podpora

Po zadnji anketi časnika Washington Post in ABC News ima Trump 42 odstotkov podpore, kar je najmanj, odkar so uvedli meritve za časa predsednikovanja Dwighta Eisenhowerja. 53 odstotkov vprašanih Trumpa ne podpira. Za primerjavo: do zdaj najslabšo podporo na tej točki je imel Bill Clinton aprila 1993, ko je 39 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ga ne podpira. Pred osmimi leti je takratnega predsednika Baracka Obamo podpiralo 69 odstotkov vprašanih, 26 odstotkov pa je odgovorilo, da ga ne podpira.

Večina Američanov meni, da v prvih mesecih predsednikovanja Trump ni dosegel kaj dosti. Anketa kaže, da predsednik v teh stotih dneh svoje baze podpornikov ni razširil, po drugi strani pa anketa tudi kaže, da ne izgublja podpore baze, ki ga je izvolila.

Kaja Sajovic