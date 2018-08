Trump se poskuša oprati krivde: Dejanja sploh niso kriminalna

Ameriškega predsednika ni mogoče kazensko preganjati, razen, če tako določi kongres

23. avgust 2018 ob 10:47

Washington

Ameriški predsednik Donald Trump je ob priznanju odvetnika Michaela Cohena o kršitvah financiranja volilne kampanje dejal, da si je ta zgodbo izmislil v zameno za pogoditev s tožilstvom, hkrati pa je priznal, da je pornoigralkama res plačal za molk, a iz svojega žepa.

Donald Trump se je oglasil dan po tem, ko je njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen na sodišču v New Yorku priznal krivdo glede obtožb o kršitvah financiranja predsednikove kampanje. 51-letni Cohen je na zveznem sodišču na Manhattnu priznal, da je namenoma zakrivil tako nezakonito korporativno donacijo kampanji kot preveliko donacijo kampanji, da bi vplival na volitve.

Krivdo je priznal v vseh osmih točkah obtožnice glede kršitev zakonodaje o financiranju predvolilne kampanje ter davčnih in bančnih poneverb. Med drugim je priznal tudi plačilo denarja v zameno za molk.

Trump je v sredo v odzivu na Twitterju Cohena obtožil, da si je "izmislil zgodbice, da bi dobil dogovor" s tožilstvom. "Priznal je krivdo v dveh točkah kršitev zakonodaje o financiranju kampanje, ki nista kaznivo dejanje," je poudaril. "Če kdo želi dobrega odvetnika, močno odsvetujem Michaela Cohena," je še zapisal.

Denar ni bil iz volilne kampanje

Cohen je sicer na sodišču dejal, da mu je njegov klient naročil, naj izvede plačili. Izrecno ni pojasnil plačil, a gre za plačila pornografski igralki Stormy Daniels in Playboyevi zajčici Karen McDougal, ki sta prejeli 130.000 oziroma 150.000 dolarjev. Obe trdita, da sta imeli razmerje s Trumpom.

Kot je povedal Trump v intervjuju za televizijo Fox & Friends, ki bo objavljen danes, ni šlo za denar iz sklada za sofinanciranje volilne kampanje, zato v njej ni bilo kršitev. V preteklosti je Trump sicer zanikal, da je vedel za plačila. V intervjuju pa je dejal, da so plačila prišla od njega in da je o tem tudi tvital. Pojasnil pa je, da je za plačila izvedel šele pozneje, povzema britanski BBC.

Ni znano, ali bo Manaforta pomilostil

Sovoditeljica jutranje oddaje Fox & Friends Ainsley Earhardt je pozneje v oddaji Fox News dejala, da sta s predsednikom govorila tudi o možni pomilostitvi nekdanjega vodje predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paula Manaforta, ki je po odločitvi sodišča kriv v osmih od 18 točk obtožnice in mu grozi več kot deset let zaporne kazni, piše ameriški časopis Huffington Post.

"Mislim, da mu je žal za Manaforta. Bila sta prijatelja, zanj pa ni delal zelo dolgo, zanj je delal v bistvu 100 dni. Predsednik ni vedel za vse njegove poneverbe davkov. Seveda ni vedel za to," je dejala. Fox News je pozneje objavil krajši izsek intervjuja, v katerem Trump na vprašanje o Cohenovi morebitni pomilostitvi odgovori: "Zelo spoštujem, kar je naredil," in še: "Nekatere obtožbe o dejanjih, ki so mu jih navrgli, je verjetno storil vsak svetovalec, vsak lobist v Washingtonu."

Paulu Manafortu je sodišče v Alexandrii v torek obsodilo, da je kriv zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb. V petih točkah je kriv izogibanja plačila davkov, v eni točki, ker ni prijavil bančnih računov v tujini, v dveh točkah pa zaradi bančnih poneverb pri pridobivanju posojil.

K. Št.