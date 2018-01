Trump: Sem najmanj rasističen človek

Zahteve po opravičilu zaradi rasistične izjave

15. januar 2018 ob 08:07

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump se je prvič odzval na očitke, da je njegova domnevna oznaka Haitija, Salvadorja in afriških držav za "zanikrne države" rasistična, in zagotovil, da ni rasist.

Trump naj bi izraz "zanikrne države" uporabil v Ovalni pisarni na dvostranskem srečanju o vprašanju reforme priseljevanja, o čemer je na podlagi dveh virov blizu predsednika poročal časnik Washington Post, kar je sprožilo zgražanja in kritike po vsem svetu.

Zdaj se je Trump neposredno odzval na očitke o rasizmu in po poročanju BBC-ja novinarjem na svojem igrišču za golf na Floridi dejal: "Nisem rasist. Sem najmanj rasističen človek, kar ste jih intervjuvali."

Trumpova administracija je v zadnjih tednih ljudem različnih narodnosti v ZDA odvzemala t. i. začasni zaščiteni status. Med sestankom na temo priseljevanja pa naj bi vprašal: "Zakaj k nam prihajajo vsi ti ljudje iz zanikrnih držav?"

Trump naj bi se na informacijo, da največ priseljencev s tem statusom prihaja iz Salvadorja, Hondurasa in Haitija, odzval z vprašanjem: "Haitijci? Res potrebujemo več Haitijcev?"

Po poročilih je Trump na srečanju dejal, da bi morale ZDA namesto podeljevanja začasnih dovoljenj za prebivanje državljanom držav, ki so jih prizadele katastrofe, vojne ali epidemije, sprejeti več priseljencev iz držav, kot je Norveška.

Trump priznava le "ostre" besede

Trump je že v petek na družbenem omrežju Twitter zanikal uporabo izraza "zanikrne države", je pa sporočil, da je uporabil "ostre" besede. Demokrate je obtožil, da so si izmislili, da je dejal "zanikrne države". Demokratski senator Dick Durbin pa vztraja in pravi, da je Trump uporabil "rasistične, zlobne in sovraštva polne besede".

Več republikanskih poslancev, prisotnih na sestanku, je dejalo, da se ne spomnijo, da je Trump izrekel omenjene besede, republikanski senator Lindsey Graham, ki je bil prav tako prisoten, pa Trumpove izjave ni zanikal. Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan je dejal, da so Trumpove izjave "zelo ponesrečene" in da "ne pomagajo".

Afriška unija zahteva opravičilo

Afriška unija je v petek izrazila "šok, razburjenost in ogorčenje" zaradi "očitno rasistične" izjave ter zahtevala, da se ameriški predsednik opraviči. Da je izjava rasistična, je dejal tudi predstavnik Urada ZN-a za človekove pravice Rupert Colville.

Ameriška organizacija Nacionalno združenje za napredek temnopoltih (NAACP) je medtem Trumpa obtožila, da pada "vse globlje in globlje v luknjo rasizma in ksenofobije".

B. V.