Trump Severni Koreji: ZDA imajo pripravljeno orožje

Grožnje z ognjem in gnevom

11. avgust 2017 ob 14:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je še zaostril besedni spopad med ZDA in Severno Korejo. Tvitnil je, da imajo ZDA že imajo pripravljeno orožje, če bo Severna Koreja ravnala nespametno.

"Vojaške zmogljivosti so zdaj nameščene, namerjene in nabite, če bo Severna Koreja ravnala nespametno. Upam, da bo Kim Džong Un našel drugo pot," je danes tvitnil Trump. Severna Koreja ga medtem obtožuje, da je Korejski polotok zaradi njega tik pred jedrsko vojno, poroča BBC.

Ameriški predsednik je tako še zaostril retoriko do Severne Koreje. Na začetku tedna je zagrozil z "ognjem in gnevom", nato je dejal, da naj bo Severna Koreja, če bo samo mislila na napad na ZDA ali njihove zaveznike, "zelo, zelo živčna". "Povedal vam bom, zakaj ... ker se jim bodo zgodile stvari, za katere niso mislili, da so mogoče," je dejal ameriški predsednik v svojem golfklubu v New Jerseyju.

Besedna vojna med Pjongjangom in Washingtonom je izbruhnila, ko je Varnostni svet Združenih narodov v soboto soglasno sprejel resolucijo z novimi sankcijami proti Severni Koreji zaradi njenih raketnih preizkusov. Severna Koreja se je na resolucijo pričakovano odzvala z grožnjami, v medije pa je prišla novica, da ima Severna Koreja dovolj majhno jedrsko konico, da jo lahko namesti na raketo dolgega dosega.

Guam: Napotki za ravnanje v primeru napada

Trump je v ponedeljek Pjongjangu zagrozil z "ognjem in gnevom", kot ga svet še ni videl. Severna Koreja je odgovorila z objavo načrta o napadu na ameriški otok Guam v Tihem oceanu, kjer prebiva 160.000 ljudi in 7.000 ameriških vojakov. Kim Džong Un naj bi imel za napad pripravljenih 12 raket.

Varnostna agencija tega pacifiškega otoka je po objavi načrta objavila napotke, kako ravnati v primeru raketnega napada. "Uležite se na tla in si pokrijte glavo. Če se je eksplozija zgodila v daljavi, lahko traja 30 sekund ali več do zračnega udara," enega od napotkov navaja BBC.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

