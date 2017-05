Trump stopil v bran zetu Kushnerju

Ameriški predsednik zadovoljen s turnejo po Evropi

29. maj 2017 ob 08:36

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je pohvalil delo svojega zeta in svetovalca Jareda Kushnerja, ki se je znašel pod drobnogledom preiskovalcev zaradi poskusa vzpostavitve "skrivnega komunikacijskega kanala" z Rusijo.

Kot poroča BBC, je Trump pohvalil Kushnerja, ni pa neposredno komentiral obtožb, ki letijo na njegov račun. "Jared opravlja izjemno delo za državo. Popolnoma mu zaupam, vsak ga spoštuje. Njegovo delo bo naši državi prihranilo milijarde dolarjev. In kar je morda še pomembneje, je zelo dober človek," je dejal Trump, ki naj bi se v nedeljo v Beli hiši srečal z odvetniki.

Pogovori z Rusi mimo obveščevalcev in diplomatov?

Kushnerja preiskujejo, ker naj bi decembra lani, torej še preden je Trump formalno prisegel kot predsednik ZDA, z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom razpravljal o komunikacijskem kanalu mimo ameriških diplomatov in obveščevalcev. Trump naj bi želel "posebno linijo" do Moskve, ker ne zaupa ameriškim obveščevalcem in diplomatom. Za pogovore naj bi uporabljali ruska diplomatska poslopja v ZDA, da bi se tako izognili prisluškovanju. Po poročanju ameriških medijev Kushner ni nujno osumljen kaznivih dejanj, a preiskovalci verjamejo, da ima informacije, ki bi pomagale pri preiskavi o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve.

Kelly: To je popolnoma normalno

Državni sekretar za domovinsko varnost John Kelly je v nedeljo po poročanju BBC-ja dejal, da je popolnoma normalno in sprejemljivo vzpostavljati posebne komunikacijske kanale s tujimi silami, medtem ko je Trumpov svetovalec za nacionalno varnost HR McMaster povedal, da "imajo neformalne komunikacijske kanale s številnimi državami".

V ponedeljek bo glede ruske afere v senatu zaslišan oziroma bo pričal odstavljeni direktor FBI-ja James Comey.

Trump spet ošvrknil "lažnive medije"

Trump je v nedeljo na Twitterju znova ošvrknil t. i. "fake news" medije, ki producirajo lažne novice in objavljajo nepotrjene informacije o preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve ter povezavah med Rusijo in Trumpovo kampanjo. "Veliko t. i. informacij iz Bele hiše je lažnih oziroma umetno ustvarjenih. Ko boste v 'fake news' medijih zasledili besedno zvezo 'viri pravijo' in ne omenijo imen, potem je zelo verjetno, da ti viri ne obstajajo, ampak so izmišljotina piscev teh novic," je zapisal Trump.

Zadovoljen s turnejo po Evropi

Trump je prav tako na Twitterju izrazil zadovoljstvo nad turnejo po Evropi in še prej po Bližnjem vzhodu. "Pot je bila velik uspeh za Ameriko. Težko delo, vendar veliki rezultati," je tvitnil. Predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose Bob Corker iz Tennesseeja je turnejo označil za velik uspeh, medtem ko so ga demokrati napadli. Konservativni komentator David Frum, ki je pisal govore predsedniku Georgu Bushu mlajšemu, pa je turnejo označil za katastrofo, kar zadeva odnose med ZDA in Evropo.

Merkel: Evropa mora vzeti usodo v svoje roke

Ne najboljši izkupiček srečanja s Trumpom je v nedeljo potrdila tudi nemška kanclerka Angela Merkel: "Časi, ko smo se lahko popolnoma zanesli na druge, do neke mere mimo, to sem v zadnjih dneh izkusila." Kot je dejala, si bo Evropa še naprej prizadevala za prijateljske odnose tako z ZDA kot z Veliko Britanijo, pa tudi z Rusijo, vendar pa "se mora sama boriti za svojo usodo".

