Trump: Transseksualci ne morejo služiti vojske

Obrambni minister preložil sprejetje zakona, ki to dovoljuje

26. julij 2017 ob 20:55

Po odločitvi Obamove administracije, da transseksualci lahko služijo vojsko, se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da niso primerni za nobenega izmed vojaških položajev.

Glede na objavljeni tvit se je Trump po posvetu z vojaškimi strokovnjaki odločil, da transseksualci predstavljajo "velikanski strošek in razdor" v vojski, poroča BBC.

Administracija Trumpovega predhodnika Baracka Obame je lani sprejela zakonodajo, ki bi morala začeti veljati julija letos in transseksualcem dovoljuje zaposlitev v vojski. Junija letos je nato obrambni minister James Mattis za pol leta odložil uveljavitev zakona.

"Naša vojska mora biti osredotočena na odločno in nadvladujočo zmago ter ob tem ne more biti obremenjena z velikanskimi medicinskimi stroški in motnjami, ki bi jih transseksualci v vojski povzročili," je Trump odločitev kot po navadi objasnil v nizu tvitov.

V ameriški vojski po ocenah 4.000 transseksualcev

Nevladna organizacija za raziskave in analize Rand Corporation ocenjuje, da je bilo leta 2016 v ameriški vojski skupno zaposlenih okoli 4.000 transseksualcev. Po Obamovi zakonodaji je bila vojska dolžna poskrbeti za medicinsko pomoč tistim, ki si želijo zamenjati spol.

Transseksualci bi se po zakonodaji lahko pridružili vojski, če bi lahko dokazali, da se v svojem novem spolu počutijo "stabilno" že najmanj 18 mesecev. Ob Mattisovi preložitvi sprejetja zakona je obrambno ministrstvo pojasnilo, da potrebujejo več časa za izvedbo dodatnih raziskav in pregled načrtov za sprejem transspolnih ljudi v vojsko.

Direktor skupine strokovnjakov Palm Center Aaron Belkin, ki se ukvarja z vlogo spola in spolnosti v vojski, opozarja, da bo nova zakonodaja transspolne ljudi prisilila v metodo "ne sprašuj, ne povej" (Don't Ask, Don't Tell), ki so jo nekoč uporabljali homoseksualci. Prepoved služenja v ameriški vojski za homoseksualce so ukinili leta 2011, še poroča BBC.

