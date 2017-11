Trump v Južni Koreji: "S predsednikom bova vse uredila"

Odnosi s Seulom niso tako dobri kot s Tokiem

7. november 2017 ob 07:44

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v spremstvu žene Melanie prispel v Južno Korejo, kjer želi poglobiti vojaško sodelovanje in Severni Koreji sporočiti, da je koalicija držav proti njej enotna.

"Kmalu se bom srečal z južnokorejskim predsednikom Mun Džae Inom, prijetnim gospodom. Vse bova uredila!" je Trump tvitnil potem, ko je zapustil Japonsko. Čeprav bo v Seulu ostal manj kot 24 ur, pa poznavalci trdijo, da je prav ta postanek na njegovi 12-dnevni azijski turneji najbolj simbolen. Poleg srečanja z Munom bo Trump pozdravil tudi v Južni Koreji nastanjene ameriške vojake.

Ameriški predsednik želi v Južni Koreji, edini sosedi Severne Koreje, vojaškemu sodelovanju med državama dati nov zagon, obenem pa bo skušal doseči dobra pogajalska izhodišča za nov prostotrgovinski dogovor med državama.

Seul: Naši vojski lahko ukazujejo samo južnokorejske oblasti

Mun in Trump imata sicer dinamičen odnos. Trump je južnokorejskega predsednika tako nedavno kritiziral, ker naj bi želel doseči spravo s Severno Korejo, okrcal je tudi že omenjeni trgovinski sporazum med državama, ki naj bi bil slab za ZDA. Kot je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček, se Mun zavzema za obnovitev dialoga s Severno Korejo in za nadaljevanje gospodarskih sankcij. Liberalno usmerjeni južnokorejski predsednik je v zadnjem času nekajkrat javno zahteval, da morajo ZDA, preden bi se odločile za napad na Pjongjang, dobiti za to soglasje južnokorejske vlade. Uradni Seul je od Pentagona tudi zahteval, da v primeru spopada južnokorejski vojski lahko ukazujejo samo južnokorejske oblasti. Sporno vprašanje je tudi financiranje navzočnosti ameriške vojske v Južni Koreji, ki je po mnenju Trumpa prenizko, čeprav Seul v ta namen prispeva večino potrebnih sredstev, dodaja Lipušček.

Čeprav je Južna Koreja poleg Japonske najbolj zvesta ameriška zaveznica v Aziji, ameriški predsednik torej med obiskom Seula ne bo naletel na tako prisrčen sprejem kot v Tokiu. Velik del južnokorejske javnosti namreč nasprotuje njegovi politiki groženj in morebitnega preventivnega napada na severno Korejo. Po vsej državi pa v zadnjih dneh potekajo tako protesti proti Trumpovem prihodu kot shodi v njegovo podporo.

Trump je sicer prvi ameriški predsednik po 25 letih, ki je obiskal Južno Korejo.

Predtem je obiskal Japonsko, kjer je izjavil, da je obdobja "strateške potrpežljivosti" s Severno Korejo konec in poudaril, da je severnokorejski program razvoja jedrskega in raketnega orožja grožnja svetovnemu miru in stabilnosti.

A. P. J.