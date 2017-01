Trump v vojni z mediji zaradi poročanja o številu ljudi na njegovi inavguraciji

Trump: Novinarji najbolj nepošteni ljudi

22. januar 2017 ob 10:15

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je medije obtožil nepoštenega poročanja glede števila ljudi, ki so spremljali njegovo inavguracijo. Pri tem je glede tega sam navajal lažne podatke.

Kot je dejal Trump, je bila v času njegove prisege in govora množica ljudi vse do washingtonskega spomenika, fotografije pa dokazujejo nasprotno. Kot poroča BBC, se je Trump pritožil, da televizijski posnetki in fotografije njegove inavguracije niso prikazale prave slike. Medtem ko mediji poročajo, da se je zbralo le okoli 250.000 ljudi, je Trump dejal, da se je zdelo, da je bilo v petek tam "milijon in pol ljudi".

Poleg fotografskih dokazov o relativno skromni obiskanosti Trumpove inavguracije pričajo tudi podatki o uporabi podzemne železnice v Washingtonu, ki je bila precej manjša v primerjavi s prejšnjimi inavguracijami. Marketinško podjetje Nielsen je sporočilo, da je bilo tudi televizijskih ogledov inavguracije manj kot ogledov prvih inavguracij Baracka Obame in Ronalda Reagana.

Tiskovni predstavnik: Največja množica, pika!

Tiskovni predstavnik Bele Hiše Sean Spicer je kritiziral medije zaradi objavljanja fotografij, ki so kazale prazen prostor v času inavguracije, ki je bil v času inavguracije Trumpovega predhodnika Obame poln. "To je bila največja publika, ki je kadarkoli spremljala inavguracijo, pika. In to tako v živo kot po svetu," je dejal v jeznem tonu. Spicer je "poskuse zmanjšati navdušenje glede inavguracije" označil za "sramotne in napačne".

Spicer, ki na tiskovni konferenci ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, je dejal: "V medijih je bilo veliko govora o njihovi odgovornosti, da nadzirajo Donalda Trumpa, jaz pa sem tu, da vam povem, da je to obojestransko. Tudi mi bomo nadzirali medije."

Na protestu proti Trumpu več ljudi kot na inavguraciji

V soboto so po ZDA in v številnih drugih državah po svetu sicer potekali množnični protesti proti Trumpu in njegovi novi administraciji. Največji shod je bil ravno v Washingtonu, mestne oblasti pa so ocenile, da se je zbralo več kot pol milijona ljudi. Po večini ocen je bilo na protestu več ljudi kot na inavguraciji dan prej, poroča BBC. Namen protestov je bil opozoriti na ženske pravice, ki so po mnenju protestnikov ogrožene zaradi Trumpa. Novi ameriški predsednik je v času kampanje večkrat izražal mizogena stališča, hvalil se je celo s spolnimi napadi na ženske.

Trump obiskal sedež Cie

Trump je v soboto obiskal sedež Centralne obveščevalne agencije Cie v Langleyju v zvezni državi Virginia. Med obiskom ni omenil protestov proti njemu, se je pa spet obregnil ob medije, ki jih je obtožil, da so si izmislili spor med njim in obveščevalnimi agencijami. "Kot veste, sem v vojni z mediji. Gre za ene od najbolj nepoštenih človeških bitij na svetu," je dejal novi predsednik.

Z obiskom Ciinega sedeža je želel Trump izboljšati odnose z obveščevalci po tednih dvomov o njihovih ugotovitvah glede domnevnega ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve. "Ljubim vas, spoštujem vas," je Cii sporočil Trump, ki je dodal, da agencijo podpira "1.000-odstotno".

Bela hiša je Trumpov napovedani obisk sedeža Cie sprva sicer odpovedala, a ga je nato vrnila na urnik, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Cio je obiskal brez predlaganega novega direktorja agencije Mika Pompea, saj ga senat v petek še ni potrdil.

B. V.