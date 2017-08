Trump vendarle obsodil "zlobni rasizem" v Charlottesvillu

Protirasistični protesti po ZDA

14. avgust 2017 ob 20:33,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 21:12

Washington,Charlottesville - MMC RTV SLO, Reuters

Pod močnim političnim pritiskom tako iz vrst demokratov kot republikancev je ameriški predsednik Donald Trump iz Bele hiše obsodil nasilje rasistov na shodu v Charlottesvillu, ki je zahtevalo tudi eno življenje.

"Rasizem je zloben in tisti, ki so zakrivili nasilje v imenu rasizma, so kriminalci in nasilneži, med katere sodijo tudi kukluksklan, neonaciji, beli supremacisti in ostale sovražne skupine, ki zavračajo vse, kar nam je Američanom drago," je iz Bele hiše sporočil Trump. "Obsojamo to grozno izkazovanje sovraštva, fanatičnosti in nasilja, za katere v Ameriki ni prostora," je dodal.

Skrajni desničarji so se v Charlottesvillu z baklami, nacističnimi simboli in zastavami zbrali zaradi nasprotovanja odstranitvi kipa Roberta E. Leeja, poveljnika vojske Konfederacije, ki je zagovarjala sužnjelastništvo. Sočasno so se v mestu zbrali tudi njihovi nasprotniki - ena izmed njih 32-letna Heather Heyer je v nasilju tudi umrla - potem ko je v množico ljudi z avtomobilom dvakrat zapored zapeljal 20-letni James Alex Fields mlajši, ki je obtožen umora. V incidentu je bilo poškodovanih še 19 ljudi, med spopadi obeh skupin pa več kot 30 ljudi.

Potem ko so nasilje obsodili župan Charlottesvila Michael Signer, guverner Virginije Terry McAuliffe, ki je razglasil tudi izredne razmere, svetovalec za državno varnost Herbert McMaster, ki je napad z avtomobilom označil za terorizem, pravosodni minister Jeff Sessions, ki je sicer branil Trumpa ter podpredsednik ZDA Mike Pence; je ob glasnih pozivih enako vendarle storil tudi predsednik Trump. Izrazil je tudi žalovanje za umrlo protirasistko in policistoma, ki sta umrla v nesreči policijskega helikopterja v bližini mesta.

Trumpov svetovalec odstopil

Zaradi Trumpove molčečnosti glede krivcev za nasilje je predtem iz Trumpove administracije izstopil gospodarski svetovalec Kenneth Frazier. Direktor farmacevtskega giganta Merck je kot razlog za svoj odstop navedel pomanjkanje "predsedniške odgovornosti po zavzetju drže proti nasilju in ekstremizmu".

Organizatorja rasističnih protestov pregnali občani

Organizator sobotnega rasističnega shoda Jason Kessler in voditelj skrajno desničarskega gibanja "alt-right" Richard Spencer sta medtem v središču Charlottesvilla nameravala organizirati tiskovno konferenco. Okoli 300 nasprotnikov je Kesslerja obkrožilo že ob prihodu v mestno hišo in ga oklicalo za morilca, terorista in nacista, kmalu po začetku govora pa so porušili govorniški podij. Kesslerja so morali zavarovati policisti, ki so kasneje sporočili, da je zapustil mesto, poroča Guardian.

Protirasistični protesti po ZDA

Istočasno se po vseh ZDA odvija več protirasističnih protestov. V Charlottesvillu so ljudje položili cvetje na kraj, kjer je umrla 32-letnica. V New Yorku so se protestniki odpravili do prebivališča predsednika Trumpa. Protirasisti in rasisti so se začeli sočasno zbirati v Seattlu, kjer je policija izvedla več aretacij in zasegla orožje. Več sto protestnikov se je v Denverju zbralo okoli kipa Martina Lutherja mlajšega. V koloradskem mestu Fort Collins se je prav tako zbrala množica ljudi. Protirasistični protesti so napovedani še za več mest na Floridi in v Virginiji, poroča Al Džazira.

Po vsem dvignjenem prahu je morala tudi neonacistična spletna stran The Daily Stormer svojo domeno preseliti h Googlu, potem ko so ji pri spletnem operaterju GoDaddy dali 24 ur časa, da spletno stran umaknejo k drugemu ponudniku, preden jo zaradi kršitev pogodbe ukinejo. Tiskovni predstavnik Googla je medtem povedal, da bodo registracijo domene razveljavili, saj spletna stran krši njihove pogoje uporabe.

J. R.