Trump z izvršnim ukazom omogočil prepletanje Cerkve in politike

Prva pot na tuje ga bo vodila v Izrael, Savdsko Arabijo in Vatikan

4. maj 2017 ob 19:35

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je ob navzočnosti duhovnikov in verskih voditeljev v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je razrahljal prepoved političnih dejavnosti cerkva in drugih ustanov, ki so izvzete iz plačevanja davkov.

Predsedniški odlok ministrstvu za finance oz. zvezni davkariji naroča, da ne sme z odvzemom statusa oprostitve plačevanja davkov preganjati verskih organizacij, ki izražajo podporo določenim politikom.

Trump je že med kampanjo obljubljal, da bo končal "preganjanje vere in verskih organizacij v ZDA". T. i. Johnsonov amandma verskim organizacijam prepoveduje politične dejavnosti, če želijo obdržati status oproščenih plačevanja davkov. Trump tega amandmaja ne more odpraviti brez kongresa, lahko pa svojemu ministrstvu naroči, da ga ne upošteva.

Ob podpisu ukaza je dejal, da je vera globoko vcepljena v zgodovino ZDA in je njihova duša. Zato ne bo dovolil napadov na verne ljudi ali utišanja njihovega glasu. "Moja vlada bo vodila državo z vzorom. Cerkvam vračamo njihov glas," je dejal Trump in zagotovil, da je politika njegove vlade zaščita in ognjevita promocija verskih svoboščin. "Nihče ne sme cenzurirati pridig. Zdaj lahko poveste, kar hočete, ker smo cerkvam vrnili glas," je dejal zbranim duhovnikom.

Znova proti kontracepciji

Izvršni ukaz z imenom "promocija svobode govora in verskih svoboščin" med drugim podjetjem in organizacijam dovoljuje, da ženskam v svojih programih zdravstvenega zavarovanja ne pokrivajo kontracepcije. V ukazu pa ni dovoljenja za diskriminacijo homoseksualcev. Konservativci so želeli, da Trump podjetjem omogoči zavračanje poslovanja ali zaposlovanja, če jim vera na primer prepoveduje delo s homoseksualci.

Potem ko je vrhovno sodišče potrdilo pravico do homoseksualnih porok po ZDA, so se konservativni in verni lastniki podjetij na primer odločali, da zavrnejo storitve v povezavi s porokami med homoseksualci. Trump naj bi to diskriminacijo iz ukaza bojda izpustil tudi zaradi vpliva hčerke Ivanke Trump in zeta Jareda Kushnerja, ki imata oba pisarno v Beli hiši.

Organizacije za zaščito državljanskih svoboščin so že napovedale, da bodo vložile tožbo proti Trumpovemu odloku.

To je že 31. izvršni odlok Trumpa, kar pomeni, da je v prvih stotih dneh predsednikovanja podpisal več izvršnih ukazov kot kateri koli ameriški predsednik od Harryja Trumana dalje. Kot navaja The Hill, naglica podpisovanja odlokov izpostavlja Trumpovo namero, da razveljavi toliko Obamovih politik, kot je le mogoče, čeprav je nova administracija precej manj uspešna pri zakonodajah, ki jih skuša potrditi v kongresu.

Predsednik je ob podpisu najnovejšega odloka še mimogrede omenil, da ga bo njegova prva pot na tuje, odkar je prevzel položaj predsednika ZDA, vodila v Izrael, Savdsko Arabijo in Vatikan.

K. S.