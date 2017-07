Trump z najnižjo podporo predsedniku po drugi svetovni vojni

Trump: Anketa je bila v času volitev najmanj točna

17. julij 2017 ob 11:07

Washington - MMC RTV SLO

Zadnja javnomnenjska raziskava v ZDA kaže, da je podpora predsedniku Donaldu Trumpu padla na najnižjo raven za kakšnega predsednika na tej točki predsednikovanja po letu 1945.

Časopis Washington Post in televizija ABC sta objavila rezultate ankete, v okviru katere so Američane spraševali o pogledih na notranjepolitične odločitve in položaj ameriškega predsednika kot vodje na mednarodnem prizorišču.

Trumpa zdaj podpira le 36 odstotkov ljudi, kar je šest odstotnih točk manj kot ob 100 dneh njegovega predsednikovanja. 48 odstotkov ljudi meni, da je vodstvo ZDA v svetu šibkejše kot pred Trumpovim prevzemom oblasti, podpora za republikanski načrt za zamenjavo zdravstvene zakonodaje pa je le 24-odstotna. 50 odstotkov ljudi podpira zakonodajo na tem področju iz časa Baracka Obame, poroča Guardian.

Predsednik, ki je konec tedna preživel v svojem zasebnem golfklubu v New Jerseyju, je želel zmanjšati pomen ankete. Na Twitterju je v nedeljo tako zapisal, da "skoraj 40-odstotna podpora v tem času ni tako slaba". Ob tem je za to anketo še dejal, da je bila v času volitev lani "pravzaprav najmanj točna".

Najnižje po letu 1945

Guardian pa poroča, da je anketa Washington Posta in ABC-ja dobro predvidela število glasov volivk in volivcev. Niti en ameriški predsednik po letu 1945, odkar so se te meritve začele, ni imel tako nizke podpore tako zgodaj v mandatu.

Anketa je bila izvedena v času vse večjih polemik glede domnevnih ruskih vpletanj v lanske ameriške predsedniške volitve.

Anketa je še pokazala, da 63 odstotkov vprašanih meni, da je bilo srečanje med ožjim krogom Trumpove kampanje, vključno z njegovim sinom Donaldom Trumpom mlajšim in zetom Jaredom Kushnerjem, in rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo, ki je obljubljala škodljive podatke o Hillary Clinton, neprimerno.

B. V.