Uzbekistanec napad načrtoval "več tednov". Trump krivi demokrate.

Uzbekistan ponuja pomoč ZDA pri preiskavi napada v New Yorku

1. november 2017 ob 08:40,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 17:32

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

29-letni Uzbekistanec Sayfullo Saipov, ki je v torek na Manhattnu s poltovornjakom do smrti pokosil osem ljudi in jih 11 ranil, naj bi napad pripravljal več tednov, pri čemer je sledil navodilom Islamske države, objavljenim na spletu, so sporočile oblasti.

Medtem je ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju za napad v New Yorku obtožil demokrate in njihovega voditelja v zveznem senatu Chucka Schumerja, ker naj bi bili odgovorni za potrditev posebnega programa za izdajo dovoljenja za delo in bivanje tujcem na podlagi loterije.

Sayfullo Saipov je prišel v ZDA leta 2010 na podlagi t. i. loterije za zelene karte. Gre za program, ki na leto z žrebom podeljuje dovoljenja za delo in bivanje 50.000 tujcem iz držav, iz katerih v ZDA ne prihaja veliko priseljencev. Program uradno velja od sredine 90. let, podpisal pa ga je republikanski predsednik George Bush starejši v sklopu širše imigracijske zakonodaje, ki so jo izdelali skupaj demokrati in republikanci.

Ker jih v ZDA do zdaj ni prihajalo veliko, lahko v programu sodelujejo tudi Slovenci, ne pa tudi Mehičani, Indijci, Kitajci ipd., ki se jih že brez tega programa vsako leto v ZDA priseli več kot 100.000.

Schumer: Trump politizira tragedijo

Trump je tvitnil, da je loterija zelenih kart Schumerjeva "lepotica", sam pa hoče priseljevanje na podlagi zaslug oz. "dodane vrednosti". Meni, da bi morali biti Američani ostrejši in pametnejši, in citiral polkovnika Tonyja Schafferja s televizije Fox News, da Schumer pomaga uvažati evropske težave v ZDA.

Schumer je leta 1990 kot član predstavniškega doma kongresa sodeloval pri pripravi zakonodaje skupaj z več kot 30 demokrati in republikanci. Leta 2013 pa je bil član skupine osmih senatorjev obeh strank, ki so pripravili predlog velike reforme priseljevanja, v kateri je bil tudi predlog za ukinitev loterije za zelene karte. Predlog so zavrnili republikanci v predstavniškem domu. Na to je opozoril republikanski senator iz Arizone Jeff Flake, sicer oster kritik Trumpovih izpadov.

Schumer je sporočil, da očitno za Trumpa ni nikoli dovolj prezgodaj, da politizira tragedijo in deli Ameriko. Dodal je nasvet, naj predsednik raje zagotovi več denarja za boj proti terorizmu, ne pa da sredstva za to zmanjšuje, kot je to storil v svojem zadnjem proračunskem predlogu.

Sejal teror s poltovornjakom

Saipov je na kolesarski stezi in pešpoti ob reki Hudson na jugu Manhattna nedaleč od Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v torek popoldne s poltovornjakom pokosil osem ljudi, 11 pa ranil. Med mrtvimi je kar šest tujcev - pet Argentincev, ki so bili v New Yorku na srečanju ob obletnici, in Belgijka. Po trčenju v šolski avtobus je mahal z zračnima pištolama in so ga policisti ustrelili, vendar bo preživel. Območje tragedije je bilo zaprto za preiskavo še v sredo, južni del Manhattna pa doživlja prometni infarkt.

Preiskava poteka tudi v stanovanju v mestu Paterson v New Jerseyju, kjer je živel z ženo in dvema otrokoma in je zadnjih nekaj mesecev delal kot voznik prevoznega podjetja Uber. Predtem je živel v Ohiu in na Floridi, policija pa ga je večrat obravnavala zaradi prometnih prekrškov. V Patersonu je velika muslimanska skupnost, Saipov pa naj bi se navdušil nad morilsko propagando Islamske države, čeprav dokazov, da je bil z njo povezan, za zdaj še ni.

So pa v razbitem najetem poltovornjaku našli papirje z napisi v arabščini in izjavo, da je napadel v imenu IS-ja, katerega voditelji so svoje privržence pozvali, naj pobijajo zahodnjake z avtomobili. "Bistvo zapisov v arabščini je, da bo IS živela večno," je na tiskovni konferenci povedal John Miller, namestnik newyorškega policijskega komisarja za obveščevalne dejavnosti in boj proti terorizmu. "To je storil v imenu IS-a. Videti je, da je do pikice sledil navodilom, kako izvesti napad, ki jih je IS objavila na družabnih omrežjih svojim privržencem."

Na televiziji Fox News komentatorji navijajo, naj napadalca nemudoma pošljejo v Guantanamo na Kubi, čeprav ga lahko uspešno zaslišujejo tudi v katerem koli drugem ameriškem zaporu, kjer mu bo življenje po okrevanju nedvomno težje kot med somišljeniki na Kubi. Predsednik Barack Obama je skušal Guantanamo zapreti, Trump temu nasprotuje, po tem napadu pa si bo le redkokateri ameriški politik upal zagovarjati zaprtja Guantanama.

Newyorški župan Bill DeBlasio je napad označil za dejanje osamljenega terorista, saj ni dokazov, da bi šlo za del širše zarote. Enako meni tudi newyorški guverner Andrew Cuomo, ki je povedal, da vse kaže, da je bil Saipov radikaliziran medtem, ko je živel v ZDA. "Dokazi za zdaj kažejo, da se je o IS-u in radikalnih islamističnih taktikah začel poučevati šele, ko je prišel v ZDA," je povedal Cuomo.

Uzbekistan ponuja pomoč

Medtem je uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu izrekel sožalje in oblastem ponudil pomoč pri preiskavi napada. "Uzbekistan je pripravljen uporabiti vse sile in sredstva, da bi pomagal pri preiskavi tega terorističnega dejanja," je v izjavi dejal Mirzijojev.

Mirizijojev identitete ali narodnosti napadalca sicer ni potrdil, je pa poudaril, da Uzbekistan obsoja sleherno obliko ekstremizma in terorizma. "Za ta neusmiljeni in zelo krut zločin ni mogoče najti opravičila," je dejal.

Iz Uzbekistana prihaja veliko število džihadistov, ki so se v zadnjih letih pridružili skrajni skupini Islamska država in tudi drugim podobnim skrajnim islamskim skupinam po svetu.

Okrepljena varnost na noč čarovnic

Ugibanj o napadu je sicer veliko, dejstev pa še ne. Domneva se, da je morda nameraval zapeljati v množico, ki se je popoldne začela zbirati za tradicionalno veliko parado ob noči čarovnic na zahodni strani Manhattna, vendar blizu ni bilo mogoče, ker policija ta dogodek vedno zelo zavaruje. Parada se je tudi po terorističnem napadu nadaljevala, s to razliko, da je bilo policistov okrog nje še več kot sicer.

Varnostne razmere so zaostrili tudi na letališčih v New Yorku in New Jerseyju z dodatnimi kontrolami potnikov, ki so prihajali v ZDA, in njihove prtljage.

G. V., K. S.