Trump za vrhovnega sodnika predlagal konservativnega Bretta Kavanaugha

Zavzema se za večjo zaščito predsednika pred tožbami in pregonom

10. julij 2018 ob 09:02,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 10:29

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na mesto vrhovnega sodnika predlagal Bretta Kavanaugha, s čimer bi se odločitve ameriškega sodstva lahko prevesile na desno.

Konservativnega prizivnega sodnika, 53 let starega Bretta Kavanaugha, mora sicer potrditi še senat. Glede na njegovo starost pa bi ob morebitni izvolitvi to funkcijo opravljal zelo dolgo, tako kot njegov predhodnik Anthony Kennedy, ki je bil za vrhovnega sodnika imenovan pri 51 letih in ki se po 30 letih upokojuje.

V Washingtonu rojenega Kavanaugha je na položaj zveznega prizivnega sodnika v Washingtonu imenoval republikanski predsednik George Bush mlajši, na položaju vrhovnega sodnika pa bo ob morebitni senatni potrditvi zamenjal 81-letnega Anthnoya Kennedyja, ki se bo po 30 letih upokojil. Kavanaugh je zvezni prizivni sodnik v Washingtonu, do leta 2003 je delal v administraciji republikanskega predsednika Georgea Busha mlajšega.

Kennedy je na vrhovnem sodišču z devetimi člani občasno igral vlogo jezička na tehtnici in prestopal k liberalni manjšini sodišča. Kavanaugh tega po napovedih poznavalcev več ne bo počel in vrhovno sodišče bo ameriško družbo v prihodnjih letih in morda celo desetletjih zanesljivo premaknilo v desno. Po prepričanju Trumpovih kritikov bi namreč sodišče dobilo še enega trdnega zaščitnika na vrhovnem sodišču skupaj s korporacijami in krščansko vero.

Za večjo zaščito predsednika

Za Trumpa je morda najpomembnejši Kavanaughov pogled na predsedniška pooblastila. Čeprav je pred 20 leti skupaj s posebnim tožilcem Kenom Starrom preganjal predsednika Billa Clintona, je pozneje spremenil stališče in zdaj meni, da bi moral biti predsednik ZDA bolj zaščiten pred pregonom in tožbami.

Leta 2009 je v reviji Law Review napisal, da so ga izkušnje z delom v Bushevi Beli hiši naučile, da je delo predsednika ZDA veliko težje kot katero koli drugo civilno delo v vladi, zato bi moral biti predsednik zaščiten pred civilnimi tožbami in kazenskimi preiskavami, dokler je na položaju.

Trump se spopada s civilnimi tožbami kakor tudi kazensko preiskavo morebitnega ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Ob morebitnih sporih se lahko zanaša na zanesljivo podporo konservativne peterice vrhovnih sodnikov, to so: John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch in verjetno še Kavanaugh.

K. Št.