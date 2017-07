Trump zagrozil s sankcijami: Maduro sanja, da bi postal diktator

Huda gospodarska in politična kriza Venezuele

18. julij 2017 ob 10:21

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na napovedano skupščino za spremembo ustave, ki jo namerava izvesti predsednik Venezuele Nicolas Maduro.

Trump je Caracasu zagrozil z gospodarskimi sankcijami, če bo predsednik izvedel skupščino, ki je napovedana za 30. julij in bi omogočila, da se vladajoči socialisti, ki so državo pripeljali na rob propada, obdržijo in utrdijo na oblasti. Obenem je ameriški predsednik pozdravil pogumno dejanje Venezuelcev, ki so na nedavnem referendumu glasovali proti tej skupščini in za demokracijo, svobodo in vladavino prava.

Trump: Maduro sanja, da bi postal diktator

Madura je Trump označil za slabega vodjo, ki po njegovih besedah "sanja, da bi postal diktator". "ZDA ne bodo stale ob strani, ko Venezuela propada. Če bo Madurov režim vsilil svojo ustavodajno skupščino, bodo ZDA sprejele trdne in hitre gospodarske ukrepe. Še enkrat pozivamo k svobodnim in poštenim volitvam," je dejal Trump.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je ob tem dejal, da je bilo več kot sedem milijonov glasov Venezuelcev velika zavrnitev predlaganih ustavnih sprememb, ki bodo spodkopale demokratične ustanove. Spicer je izrekel obsodbo nasilja v Venezueli in pozval države v regiji, naj pritisnejo na Madura.

Huda gospodarska kriza Venezuele

Venezuelska opozicija se je po več kot sto dnevih stavk in nasilja odločila, da bo šla do konca. Pozvala je Venezuelce, naj se udeležijo stavke proti Maduru. Opozicija je k stavki pozvala, potem ko se je izkazalo, da so skoraj vsi Venezuelci, ki so se udeležili nedeljskega referenduma, glasovali proti ustavnim spremembam, ki jih predlaga Madurova vlada. V sredo naj bi se začel proces ustanovitve alternativne vlade, v četrtek bo 24-urna splošna stavka, v petek pa namerava nacionalni parlament, ki je pod vodstvom opozicije, imenovati 13 članov vrhovnega sodišča, ki je zvesto Maduru.

Venezuela je sicer v globoki krizi. V državi že več mesecev potekajo nasilni protivladni protesti in izgredi, v katerih je umrlo že skoraj 100 ljudi. Venezuela se bori tudi s hudo gospodarsko krizo, saj se prebivalci soočajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin.

T. J.