Trump zaostril sankcije proti Severni Koreji

Srečanja s kolegi iz Južne Koreje, Ukrajine in Afganistana

21. september 2017 ob 19:53

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je z izvršnim ukazom zaostril sankcije proti Severni Koreji. Ukaz širi pooblastila zveznih oblasti za pregon podjetij, bank in posameznikov, ki trgujejo s Pjongjangom.

Izvršni ukaz finančnemu ministrstvu ZDA daje pooblastila za sankcioniranje podjetij in finančnih institucij, ki poslujejo s Severno Korejo, poroča BBC. Po besedah Trumpa je Kitajska centralna banka preostalim kitajskim bankam naročila, naj prenehajo poslovati s Pjongjangom.

Nove sankcije naj bi "ustavile vire zaslužka, ki Severni Koreji pomagajo financirati razvoj najsmrtonosnejšega orožja, poznanega človeštvu". Trump je izpostavil informacijsko tehnologijo ter tekstilno, ribarsko in proizvodno industrijo.

"Severni Koreji je bilo predolgo dovoljeno zlorabljati mednarodne finančne sisteme, iz katerih je črpala sredstva za razvoj jedrskega orožja in raket," je poudaril ameriški predsednik.

"Trumpove grožnje kot pasji lajež"

Trump je v torkovem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 72. Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil s popolnim uničenjem Severne Koreje, če bo ogrožala ZDA in zaveznike. Severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho je danes v odzivu dejal, da Trumpove besede zvenijo kot pasji lajež, poroča Guardian. Jedrske in raketne dejavnosti Pjongjanga so sicer ena od glavnih tem razprav na sedežu ZN-ja.

ZDA in Južna Koreja imata odlične vojaške odnose

Južnokorejski predsednik Mun Džae In je v ZN-ju poudaril, da si ne želi propada severnokorejskega režima, vendar je ZN pozval k bolj aktivni vlogi pri miritvi napetosti. Trump je po pogovoru z južnokorejskim kolegom dejal, da so vojaški odnosi med državama odlični, obenem pa zažugal, da je trgovinski sporazum med državama v korist Južni Koreji in na škodo ZDA ter ga bo treba spremeniti. Džae In sicer meni, da bo Trumpov govor spremenil obnašanje Pjongjanga.

Gani hvaležen za ameriške žrtve

Trump se je zjutraj srečal s predsednikom Afganistana Ašrafom Ganijem, ki se mu je zahvalil za odločitev o povečanju števila ameriških enot v državi, kar naj bi začelo prinašati pozitivne rezultate. Gani se je zahvalil za ameriške žrtve v vojni, Trump pa je pohvalil trden boj afganistanskih sil in velik napredek v zadnjem času.

Vse več ameriških podjetij v Ukrajino

Na srečanju z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom je Trump dejal, da je Ukrajina naredila velik napredek, odkar sta se s Porošenkom nazadnje srečala v Beli hiši. "Ne bom rekel, da je to prostor, kjer je življenje najlažje, ampak stvari se izboljšujejo. Slišim dobre stvari," je dejal Trump.

Porošenko je izrazil sožalje zaradi žrtev zadnjih orkanov in izrazil občudovanje trdnega Trumpovega vodstva. Sodelovanje med državama na obrambnem in varnostnem področju naj bi začelo prinašati pomembne rezultate, izboljšuje pa se tudi gospodarsko sodelovanje, saj je menjava narasla za 2,5 odstotka. Trump je dodal, da se premalo govori, kako gre vse več ameriških podjetij v Ukrajino. Porošenko je glede ameriške obrambne pomoči zagotovil, da je sodelovanje briljantno ter da so z njim zelo zadovoljni.

J. R.