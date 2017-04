Trump: ZDA lahko problem Severne Koreje rešijo tudi brez Kitajske

Peking ima precejšen vpliv na Pjongjang

3. april 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 3. april 2017 ob 11:30

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA same ukrepale proti jedrski grožnji iz Severne Koreje, če Kitajska ne bo povečala pritiska na režim v Pjongjangu.

"Kitajska ima velik vpliv na Severno Korejo. In Kitajska se bo odločila, ali nam pomaga s Severno Korejo ali pa ne," je v intervjuju za časnik Financial Times dejal Trump. Če bo Peking pomagal, bo to "zelo dobro za Kitajsko", je dodal, v nasprotnem primeru pa ne bo dobro za nikogar.

Če se Peking ne bo odločil pomagati, se bodo problema lotile ZDA, je nadaljeval. "To je vse, kar vam povem," je rekel Trump. Na vprašanje, ali mu to lahko uspe samemu, je odvrnil: "Vsekakor." BBC poroča, da ameriški predsednik ni podal več informacij o nameravanih ukrepih.

Med marčevsko turnejo po Aziji je ameriški zunanji minister Rex Tillerson dejal, da je v igri tudi t. i. preventivna vojaška akcija. Kot poroča BBC, pa je splošna ocena, da bi vojaško posredovanje zoper Severno Korejo zahtevalo zelo veliko življenj, tako vojakov kot civilistov.

Zet ameriškega predsednika Jared Kushner, ki je v Beli hiši na položaju višjega svetovalca, je medtem na uradnem obisku v Iraku, kjer ga spremlja načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Joseph Dunford. Več podrobnosti o obisku ni znano. 36-letni Kushner nima predhodnih vladnih izkušenj, a je kljub temu postal eden najmočnejših ljudi v Washingtonu. Predsedniku svetuje tudi glede odnosov z Bližnjim vzhodom, Kanado in Mehiko.



O Severni Koreji s Kitajsko

O Severni Koreji bo Trump govoril s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom na srečanju ta teden. Ši bo namreč v četrtek in petek na obisku v ZDA. Prvo srečanje s Trumpom bo potekalo na Trumpovem letovišču na Floridi, govorila pa bosta tudi o trgovanju med državama, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Severna Koreja je lani nadalje razvijala jedrski program kljub številnim resolucijam Združenih narodov, ki so to prepovedovale. Med drugim so razvili medcelinske rakete, ki pa bi lahko zadele tudi ameriško obalo.

Severna Koreja je do sedaj opravila pet jedrskih poskusov, najmočnejšega lani septembra, Varnostni svet ZN-a pa je uvedel sankcije proti severnokorejskemu režimu. Trump upa, da bo Kitajska okrepila pritisk na svojo sosedo, na drugi strani pa si Peking želi, da bi Washington s Pjongjangom opravil neposredne pogovore.

