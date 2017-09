Trump: ZDA se ne da ustrahovati. Prevladali bomo.

V New Yorku prebirali imena žrtev napada

11. september 2017 ob 18:20

Washington - MMC RTV SLO, STA

V ZDA se z žalnimi slovesnostmi spominjajo žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001, v katerih je umrlo skoraj 3.000 ljudi, več kot 6.000 pa je bilo ranjenih.

Ameriški predsednik Donald Trump se je skupaj z ženo Melanio ob 16. obletnici napadov žrtvam najprej poklonil z minuto molka v Beli hiši, nato pa se je odpravil v Pentagon, na sedež ameriških obrambnih sil.

ZDA se ne da ustrahovati

"Teroristi, ki so nas napadli, so menili, da nas lahko prestrašijo in oslabijo naš duh. A naše vrednote bodo trajale, naši ljudje bodo cveteli, naš narod bo prevladal," je Trump med drugim dejal na slovesnosti pred Pentagonom in dodal, da se Amerike ne da ustrahovati. Tisti, ki bodo to poskusili, pa se bodo kmalu pridružili dolgemu seznamu poraženih.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je vodil slovesnosti v Shanksvillu, v New Yorku pa je okoli tisoč sorodnikov žrtev, gasilcev, policistov, reševalcev in krajevnih politikov sodelovalo v minutah molka in slovesnem prebiranju imen skupaj skoraj 3.000 žrtev napadov.

Teroristi napadli s štirimi ugrabljenimi letali

Teroristi Al Kaide so 11. septembra 2001 ugrabili štiri potniška letala v ZDA in z dvema zadeli ter zrušili oba dvojčka WTC, eno letalo je zadelo Pentagon, četrto pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje pri Shanksvillu v Pensilvaniji. Takratni predsednik ZDA George Bush mlajši je kmalu zatem ukazal napad na Afganistan, kjer je imelo vodstvo Al Kaide svoj sedež, kasneje pa je razširil vojno na Irak, ki z napadi na ZDA ni bil neposredno povezan.

Američani želijo vsaj za en dan preseči delitve

Slovesnosti vsako leto potekajo po enakem vzorcu, čeprav se vse bolj osredotočajo tudi na razne dobrodelne in druge prireditve. Američani poskušajo vsaj za en dan pozabiti na delitve, ki postajajo vse večje, in skupaj žalujejo za padlimi ter izražajo odločnost, da se jim kaj podobnega nikoli ne bo zgodilo nekaznovano. Pod predsednikom Barackom Obamo je ZDA uspelo ubiti vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna, danes pa največjo teroristično grožnjo predstavlja Islamska država (IS).

A. V.