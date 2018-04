Trump želi ameriške vojake čim prej spraviti iz Sirije

Putin, Erdogan in Rohani na drugem vrhu o Siriji

4. april 2018 ob 08:31

Washington/Ankara - MMC RTV SLO

"Želim, da se ZDA umaknejo. Želim pripeljati naše vojake domov." S temi besedami je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da načrtuje skorajšnji umik 2.000 ameriških vojakov iz Sirije.

"Naša glavna naloga v Siriji je bila poraziti Islamsko državo. To nalogo smo skoraj uresničili, zato bom v sodelovanju z drugimi v zelo kratkem času sprejel odločitev, kaj storiti. Sam želim oditi. Želim, da se naše enote vrnejo domov," je dejal Trump na srečanju z voditelji treh baltskih držav v Beli hiši.

Z njim se ne strinjajo ameriški vojaški in politični svetovalci, ki menijo, da bi morala biti vloga ZDA v Siriji daljnosežnejša in dolgotrajnejša. Eden izmed teh, ameriški posebni odposlanec za svetovno koalicijo proti IS-ju Brett McGurk, je po poročanju CNBC-ja dejal: "V Siriji smo, da se borimo proti IS-ju. To je naša misija in ta misija še zdaleč ni opravljena, zato jo moramo dokončati."

Naslednji cilj: stabilizacija Sirije

Tudi general Joseph Votel, ki nadzoruje delovanje ameriških sil na Bližnjem vzhodu, se strinja: "Čeprav se je moč IS-ja v regiji zmanjšala, ta organizacija še ni izginila." Po njegovih ocenah so koalicijske sile pod vodstvom ZDA prevzele nadzor na 90 odstotkih ozemlja, ki ga je pred tem osvojila ta skrajna teroristična skupina. Dodal je, da je naslednji korak za okoli 2.000-glavo ameriško vojsko v državi pomoč pri stabilizaciji. "To bo težji del. Moramo utrditi naše zmage na bojišču in omogočiti, da se ljudje začnejo počasi vračati domov."

Pentagon se na Trumpove besede še ni odzval. Spomnimo, Trump je lani večkrat namignil tudi, da bo ameriške vojake umaknil iz Afganistana, a se to potem ni zgodilo.

Putin, Erdogan in Rohani o Siriji

V Ankari bo sicer danes potekal vrh o Siriji, na katerem se bodo sestali predsedniki Turčije, Rusije in Irana - Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin in Hasan Rohani. Voditelji držav, ki v sedemletni sirski vojni podpirajo različne strani, bodo govorili o reševanju konflikta in humanitarnih vprašanjih. To bo drugi vrh predsednikov držav o Siriji po tistem novembra lani v Sočiju. Na njem naj bi pregledali uresničeno z vrha v Sočiju - ukrepe za prekinitev ognja v Siriji in delovanje t. i. varovanih območij.

Države, dolgoletne regionalne tekmice, teoretično ostajajo na nasprotnih straneh v sirskem konfliktu - Moskva in Teheran vojaško podpirata režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada, Turčija, ki podpira sirsko opozicijo, pa poziva k njegovi odstavitvi.

Lani so v Astani sprožile vzporedni mirovni proces s tistim, ki že leta neuspešno poteka pod okriljem Združenih narodov v Ženevi. A tudi ta mirovni proces ni prinesel preboja.

Vrh bo potekal v času, ko želi Turčija večjo vlogo pri reševanju sporov, potem ko je v ofenzivi proti sirskim Kurdom zavzela njihovo enklavo Afrin in grozi z razširitvijo operacije proti vzhodu. Ankara želi sirski kurdski milici YPG preprečiti oblikovanje osnove za avtonomno regijo v Siriji po vojni, ki bi segala od iraške meje do Sredozemlja in bi po oceni Turčije pomenila grožnjo njeni varnosti. Rusija se medtem želi iz vojne umakniti, Iran pa vzpostaviti trajen politični vpliv v državi.

A. P. J.