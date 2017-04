Trump želi, da Kushner in Bannon zakopljeta bojno sekiro

McFarlandova naj bi šla za veleposlanico v Singapur

9. april 2017 ob 20:43

Washington - MMC RTV SLO

Na zahtevo vodje kabineta ameriškega predsednika sta se sešla Steve Bannon in Jared Kushner, ki s svojimi političnoideološkimi razlikami in posledičnim bojem za vpliv v Beli hiši Donaldu Trumpu povzročata sive lase.

Po poročanju Guardiana sta se v petek srečala na predsednikovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi. Vodja kabineta v Beli hiši Reince Priebus je Kushnerju in Bannonu z zahtevo po njunem srečanju poslal jasno sporočilo: prenehajta z zdrahami in se osredotočita na predsednikovo agendo.

Po besedah neimenovanega visokega predstavnika ameriške administracije sta se Bannon, Trumpov glavni politični strateg, pred prihodom v Belo hišo na čelu populistične medijske hiše Breitbart News, in Kushner, višji svetovalec in mož Trumpove hčerke Ivanke, strinjala, da zakopljeta bojno sekiro. Po poročanju CNN-a je Priebus po sestanku predsedniku prenesel, da sta se Bannon in Kushner pogovorila, ni pa jasno, ali sta zgladila nesoglasja. To naj bi po besedah uradnika pokazal čas.

Kot navaja Guardian, je po besedah štirih nekdanjih svetovalcev Trump iz svoje dolgoletne kariere sicer vajen kaosa, toda zdaj naj bi notranji boji med Bannonom in Kushnerjem tudi njemu presedli.

Glavna trenja so med Bannonom na eni ter Kushnerjem in Garyjem Cohnom, vodjo gospodarskega sveta v Beli hiši, na drugi strani. Ta naj bi po nekaterih navedbah že prerasla v oblikovanje dveh klanov: Kushner naj bi si prizadeval za bolj svetovno usmerjeno politiko, medtem ko Bannonov poudarja notranjepolitične teme.

V Beli hiši zanikajo vztrajne govorice, da namerava Trump temeljito prevetriti osebje. "Edino, kar nameravamo prevetriti, je delovanje Washingtona, in sicer želimo pospešiti predsednikovo agendo," je dejala tiskovna predstavnica Lindsay Walters.

Odhaja McFarlandova za veleposlanico v Singapurju?

Kot smo poročali, je Trump ta teden Bannona izločil iz sveta za nacionalno varnost, kar naj bi bil po mnenju analitikov znak, da njegov vpliv na predsednika pojenja. Po besedah uradnikov Bele hiše je bil Bannon izločen na poziv svetovalca za nacionalno varnost H. R. McMasterja, ki je prišel navzkriž z Bannonom. Sprememba se napoveduje tudi na položaju namestnika McMasterja. Po poročanju Reutersa naj bi K. T. McFarland odstopila s položaja, ponudili pa so ji položaj ameriškega veleposlanika v Singapurju.

Nekateri menijo, da je za stanje v Beli hiši odgovoren tudi vodja kabineta Priebus, zaradi česar so se že pojavile govorice, da naj bi ga na položaju zamenjal prej omenjeni Cohn.

Republikanski strateg Charlie Black, ki Trumpa pozna že 30 let, pa meni, da osebje v Beli hiši odraža njegov tradicionalni pristop, ki ga uporablja pri poslu. "Okoli sebe želi ljudi z različnimi mnenji." Kot še poroča CNN, Trump različnim pogledom ne nasprotuje, vendar pa želi, da so konstruktivni.

