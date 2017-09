Trump: ZN ne dosega svojih potencialov, potrebne so reforme

V torek začetek splošne razprave 72. Generalne skupščine ZN

18. september 2017 ob 18:06,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 18:44

New York - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je v New Yorku gostil srečanje, na katerem so predstavniki iz skupaj 120 držav razpravljali o reformi organizacije Združenih narodov (OZN).

Trump je vrh gostil dan pred začetkom splošne razprave 72. Generalne skupščine ZN-a. "Osredotočite se na ljudi, ne pa na birokracijo," je na sedežu ZN-a v New Yorku med drugim dejal Trump in poudaril, da ZN ni dosegel svojih potencialov zaradi prevelike zbirokratiziranosti in slabega vodenja, zato je pozval k reformi organizacije.

Ameriški predsednik je države članice pozval, naj se odločijo za drzne spremembe, ne pa da vztrajajo pri načinih iz preteklosti, ki ne delujejo. Enako je Trump pozval generalnega sekretarja ZN-a Portugalca Antonia Guterresa, naj si prizadeva za spremembe. Pod pritiskom Trumpove administracije so ZN-proračun že zmanjšali za 500 milijonov ameriških dolarjev.

Trump za pravično razdelitev bremen

Trump je tako kot pri Natu tudi pri ZN-u opozoril na pravičnejšo razdelitev finančnih bremen. "Nobena država ne bi smela biti čezmerno obremenjena," je povedal. ZDA plačujejo v redni proračun ZN-a 22-odstotni delež, za mirovne operacije pa 28,5-odstotni. Redni proračun za dve leti trenutno znaša 5,4 milijarde, proračun za mirovne operacije, ki jih je trenutno 14, pa 7,3 milijarde dolarjev. Slovenski delež v redni proračun ZN-a je odmerjen na 0,084 odstotka, kar za obdobje do konca leta 2018 nanese okoli 2,1 milijona dolarjev, za mirovne operacije pa nanese od šest do sedem milijonov dolarjev.

Na sprejemu tudi slovenski premier Cerar

Trump bo sicer Generalno skupščino ZN-a nagovoril v torek. Pričakovati je, da bo države pozval k ostrejši "obravnavi" Severne Koreje in Irana. V torek zvečer bo Trump gostil še tradicionalni sprejem za vodje delegacij, ki se ga bo udeležil tudi premier Miro Cerar.

A. V.