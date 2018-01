Trump žuga Pakistanu: "Dali smo vam 33 milijard dolarjev, vrnili ste nam z lažmi"

Bela hiša je avgusta začasno ustavila nov sveženj pomoči

2. januar 2018 ob 08:51

Washington/Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem tvitu letošnjega leta udrihal čez Pakistan. Zapisal je, da država laže in zavaja ZDA, medtem ko dobiva milijarde dolarjev zunanje pomoči.

"ZDA so v zadnjih 15 letih Pakistanu neumno dale več kot 33 milijard dolarjev, oni pa so nam vrnili z lažmi in zavajanjem ter imeli naše voditelje za norce. Ponujajo zatočišče teroristom, ki jih lovimo v Afganistanu, in nam pri tem le malo pomagajo. Nič več!" je Trump zapisal na svojem najpriljubljenejšem komunikacijskem orodju Twitter.

Pakistan se je na te besede jezno odzval. Tamkajšnji zunanji minister Havadža Mohamed Asif (Khawaja M. Asif) je prav tako prek Twitterja zapisal: "Svet bo kmalu spoznal resnico, razliko med dejstvi in izmišljotinami." Na eni izmed pakistanskih televizij je nato dodal: "Pakistan je pripravljen javno objaviti vsako podrobnost ameriške pomoči, ki jo je prejel."

V boju proti terorizmu padlo 17.000 Pakistancev

Pakistansko obrambno ministrstvo je zapisalo, da je Pakistan kot ameriški zaveznik v protiteroristični koaliciji ZDA brezplačno odstopil kopenske in zračne komunikacije, vojaška oporišča in obveščevalno sodelovanje, ki je v zadnjih 16 letih zdesetkalo člane Al Kaide. "Oni pa so nam vrnili z žalitvami in nezaupanjem," so zapisali. Dodali so, da je od leta 2001 v boju proti skrajnežem in v različnih bombardiranjih umrlo 17.000 pakistanskih državljanov, Islamabad pa je na pogovore poklical ameriškega veleposlanika v državi Davida Hala.

Nasprotno sta Trumpov tvit pozdravila tako afganistanski veleposlanik v ZDA Hamdullah Mohib kot nekdanji afganistanski predsednik Hamid Karzaj, ki je zapisal: "Dvojna igra Pakistana v zadnjih 15 letih kaže, da v vojni proti terorizmu ni treba bombardirati afganistanskih vasi in domov, pač pa zatočišča zunaj meja naše države."

255 milijonov pomoči čaka

Politični komentatorji ugibajo, kaj je Trumpa spodbudilo k omenjenemu zapisu. Član ameriškega nacionalnega varnostnega sveta je v ponedeljek izjavil, da "Bela hiša tokrat ne načrtuje 255 milijonov dolarjev vredne pošiljke pomoči v Pakistan" in da "administracija še pregleduje načine sodelovanja s Pakistanom". Bela hiša je sicer avgusta sporočila, da bo omenjeni znesek pomoči začasno zadržala. Časopis New York Times pa je konec decembra poročal, da so Pakistanci zavrnili ameriško prošnjo, da jim omogočijo stik s članom mreže Hakani (Haqqani), povezane s talibani, ki bi jih lahko pripeljal do najmanj enega ameriškega talca.

Med obiskom Afganistana prejšnji mesec je tudi ameriški podpredsednik Mike Pence zažugal Pakistanu, ko je izjavil, da je Pakistan "predolgo nudil zatočišče talibanom in mnogim terorističnim organizacijam, a da je teh časov konec. Predsednik Trump je postal pozoren na Pakistan".

A. P. J.