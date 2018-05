Trump ukinil program Nase za merjenje toplogrednih plinov

Ameriški predsednik ne verjame v podnebne spremembe

11. maj 2018

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 18:56

Washington - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša je ameriški vesoljski agenciji Nasa ukinila financiranje za program spremljanja ključnih toplogrednih plinov ogljika in metana, za katerega je na leto porabila deset milijonov dolarjev.

Program je identificiral vire spuščanja ogljika v ozračje in njegovo gibanje okrog planeta. Ameriški predsednik Donald Trump je kongresu predlagal, naj Nasa črta omenjeni program skupaj s štirimi znanstvenimi projekti o Zemlji. Slednji so preživeli, spremljanje ogljika pa je bilo črtano.

Nasa je aprila namreč dobila novo vodstvo, ko je senat potrdil imenovanje Trumpovega kandidata Jima Bridenstina na mesto direktorja. Pod novim vodstvom je Nasa ukinitev programa utemeljila s pomanjkanjem proračunskih sredstev.

Ukrep ni presenetljiv, saj Trump ne verjame v podnebne spremembe in jih označuje za izmišljotino. Lani je naznanil izstopil iz pariškega podnebnega sporazuma, ki usklajuje prostovoljne cilje med državami za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

ZDA sicer iz sporazuma ne morejo kar tako odstopiti in so mu zavezane slediti do leta 2020, strokovnjaki pa zdaj opozarjajo, da so za to meritve ogljikovih izpustov nujno potrebne.

Sistem GEDI gre v nebo

Nasa sicer trdi, da njene sposobnosti nadziranja ogljika in učinka na podnebne spremembe niso prikrajšane, ker ohranja druge programe, ki se s tem ukvarjajo. Poleti bodo proti Mednarodni vesoljski postaji izstrelili nov sistem spremljanja podnebnih sprememb GEDI.

