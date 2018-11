Trumpov generalni tožilec povezan s podjetjem, ki je veterane opeharilo za prihranke

Matthew Whitaker zamenjal Jeffa Sessionsa

10. november 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO

Matthew Whitaker, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump postavil za novega generalnega tožilca, je bil povezan s podjetjem, ki je osleparilo vojaške veterane za njihove življenjske prihranke.

Whitaker, nekdanji javni tožilec v Iowi, je bil plačan, da je delal v svetovalnem odboru floridskega podjetja World Patent Marketing (WPM), ki ga ameriška vlada obtožuje, da je nadobudne izumitelje opeharilo za več milijonov dolarjev. Pred meseci je moralo podjetje zaradi tega oblastem odšteti 26 milijonov dolarjev, piše Guardian.

Več veteranov, od tega dva invalidna, sta povedala, da ju je WPM osleparil za več 10.000 dolarjev, ko sta podjetju plačala za patent in licenco, pri tem pa sta se zanašala, da gre zaradi zvenečih imen v odboru za ugledno podjetje.

"WPM me je uničil čustveno, duševno in finančno," je lani zveznemu sodišču v izjavi povedal veteran Melvin Kiaaina in dodal, da je podjetju zaupal svoje prihranke delno tudi zato, ker je spoštoval ljudi v odbornem svetu. 60-letni Kiaaina, nekdanji vojaški padalec, je podjetju plačeval v letih 2015 in 2016 za patentiranje in promocijo svoje posebne ribiške opreme. "Za 14.085, kolikor sem jih plačal podjetju, nisem prejel ničesar, razen skice slabe kakovosti in logotipa, ki bi ga lahko naredil tudi moj vnuk."

Kiaaina in druge osleparjene WPM-jeve stranke so svoje slabe izkušnje s podjetjem opisali v zapriseženih izjavah po sodiščih v sklopu civilne tožbe, ki jo je proti WPM-ju in njenemu direktorju Scottu Cooperju vložila Zvezna komisija za trgovino (FTC).

Obupana pisma strank

E-pisma, vložena kot dokazno gradivo, so polna moledovanj obupanih strank, ki prosijo Cooperja in njegovo ekipo, naj jim vrne denar. "Povzročili ste mi izjemno gorje, ne morem spati, moja raven stresa še nikdar ni bila tako visoka, moje zadnje prihranke pa ste mi ukradli," je Cooperju leta 2016 pisala nezaposlena vdova, ki je v prevari izgubila 8.000 dolarjev.

WPM se je še posebej rad oglaševal kot veliki zagovornik vojnih veteranov. "Ne le, da častimo veterane in vojake naših oboroženih sil, ampak slavimo tudi tisto, kar branijo – ameriški sen," so zapisali v izjavi za dan veteranov leta 2014.

Whitaker je javno jamčil za WPM in v izjavi iz leta 2014 zapisal, da podjetje "ne podaja zgolj praznih izjav o etičnih poslih, ampak te besede prevaja v dejanja". "Sam bi se povezal zgolj s prvorazredno organizacijo."

Neetični posli

A stranke menijo drugače in trdijo, da je podjetje z njimi ravnalo skrajno neetično, za njegovo blestečo podobo pa naj bi se skrivali umazani posli.

Dennis Artman, vojni veteran s 24 leti služenja za seboj, je leta 2015 dvignil 25.000 dolarjev iz svojega pokojninskega sklada, da bi WPM-ju plačal patentiranje in promocijo posebne naprave za ohranjanje voznikov budnih med vožnjo, ki jo je izumila njegova takratna žena. Njegova nekdanja žena Gwendolyn Artman je sodišču povedala, da je mož zaupal vanjo in zaupal v napravo, zato je denar vložil.

Artmanova je prejela od WPM-ja okoli 25 e-pisem, v katerih so bili Whitaker in drugi člani odbora omenjeni kot skrajno zaupanja vredni. Konec leta 2015 je WPM nenadoma nehal odgovarjati na njene klice in pisma. Zakonca sta se ločila letos, Artmanova pa za razpad zakona krivi tudi WPM, saj je mož za izgubo denarja krivil njo.

Cooper je vso krivdo zanikal, a mu sodišče ni verjelo in mu naložilo večmilijonsko globo.

Ni vedel?

Pravosodno ministrstvo trdi, da novi Trumpov generalni tožilec Matt Whitaker ni vedel za goljufije in da ga je Cooper imenoval v odbor brez njegove vednosti.

Whitaker je stolček generalnega tožilca zasedel, potem ko je Trump ta teden razrešil dozdajšnjega generalnega tožilca Jeffa Sessionsa, saj se ta ni hotel vmešati v preiskavo Trumpovih povezav z Rusijo. Whitaker je po drugi strani pred časom javno dejal, da bi na Trumpovem mestu preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja ohromil tako, da bi Muellerju tako močno omejil sredstva, da bi bil ta prisiljen preiskavo opustiti.

K. S.