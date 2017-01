Trumpov kandidat za pravosodnega ministra zanika simpatiziranje s KKK-jem

Demokrati opozarjajo na vprašanje nepotizma pri imenovanju Trumpovega zeta

10. januar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 10. januar 2017 ob 22:02

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je začel zaslišanja kandidatov za administracijo Donalda Trumpa; največ prahu, tudi s prekinitvami protestnikov, je dvignil kandidat za pravosodnega ministra Jeff Sessions, ki je zanikal povezave s kukluksklanom.

69 let starega Jeffa Sessionsa je senat leta 1986 zavrnil kot kandidata za zveznega sodnika, saj je kot pravosodni minister izrekel več rasističnih izjav. Ko ga je Trump izbral za omenjeni položaj, mu je med prvimi na Twitterju čestital David Duke - nekdanji vodja skrajno rasistične skupine kukluksklan (KKK), ki povzdiguje belo raso in izvaja nasilje nad temnopoltimi. Sessions, ki je med celotno kampanjo stal ob Trumpu, je goreč zagovornik izgona nezakonitih migrantov in postavitve zidu na meji z Mehiko, poroča BBC.

Ravno zaradi tega so morali njegovo današnje zaslišanje, zaradi vdorov protestnikov, pogosto prekiniti. A vse to ne bo vplivalo na (ne)potrditev njegovega imenovanja, saj imajo republikanci zadostno večino, da brez težav potrdijo vse Trumpove kandidate. Poleg tega Sessions tudi med demokrati uživa dovolj spoštovanja.

Senator iz Alabame, ki ga je, kot rečeno, na položaj pravosodnega ministra ZDA predlagal novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, je med drugim tudi zagotovil, da se bo izločil v primeru morebitne preiskave proti Hillary Clinton zaradi njene elektronske pošte, saj je med predsedniško kampanjo večkrat izrazil svoje stališče, da je nekdanja zunanja ministrica po njegovem mnenju kršila zakone.

Trumpu se je pripravljen postaviti po robu

Sessions se je sicer med zaslišanjem predstavil kot odločen zagovornik zakona in reda; opozoril na naraščanje nasilnega kriminala v ameriških mestih, nizko moralo policistov, napovedal odločno izvajanje zakonov na področju priseljevanja, ukrepe proti islamskim teroristom in nasilju z orožjem. Na vprašanje republikanskega predsednika odbora Chucka Grassleyja iz Iowe, ali se bo postavil po robu Trumpu, če se ne bo strinjal z njim, mu je Sessions zagotovil, da je pripravljen odstopiti, če bo moral storiti kaj očitno nezakonitega.

V ZDA ima pravosodni minister drugačno vlogo in pooblastila kot v Evropi; imenuje in odstavi ga predsednik, vendar je pri svojem delu neodvisen od njega, je neke vrste vrhovni tožilec ZDA in zastopa ljudstvo.

Zaslišanje kandidatov

S kandidatom za pravosodnega ministra se je v pravosodnem odboru ameriškega senata začela vrsta zaslišanj pred potrjevanjem kandidatov za kabinetne položaje v administraciji novega ameriškega predsednika. Demokrati so priložnost izkoristili tudi za kritike napovedanih političnih ukrepov Trumpa glede priseljevanja, diskriminacij, ruskega vpletanja v ameriške volitve.

Sporno imenovanje zeta za Trumpovega svetovalca

Sicer pa je veliko pozornosti dvignilo tudi Trumpovo imenovanje zeta Jareda Kushnerja na mesto predsednikovega svetovalca, zaradi česar so poslanci Demokratske stranke pozvali k pregledu zakonitosti. Kushner bo po Trumpovi inavguraciji 20. januarja tvoril najožjo ekipo svetovalcev skupaj s šefom kabineta Reincem Priebusom in strategom Stephenom Bannonom.

Demokrati pri Kushnerjevem imenovanju opozarjajo na vprašanje nepotizma in konflikta interesov - saj bi mu položaj svetovalca v Beli hiši omogočil vplivanje na politike v korist njegovih poslovnih interesov -, zato želijo, da "pravna vprašanja", povezana z imenovanjem, obravnavata pravosodno ministrstvo in urad za vladno etiko, poroča BBC. Demokrati dodajajo, da imajo močne argumente, da za primer Kushnerja in drugih članov osebja Bele hiše velja zvezna zakonodaja proti nepotizmu iz leta 1967, kar pa v Trumpovi tranzicijski ekipi zavračajo.

Jamie Gorelick, odvetnica Kushnerja, moža Trumpove hčerke Ivanke, je tako dejala, da njegovo imenovanje ne krši zakonodaje, ki prepoveduje nepotizem. Dejala je, da je kongres leta 1978 predsednikom dovolil, da imenujejo osebje Bele hiše neodvisno od zakonodaje proti nepotizmu. Da za Belo hišo ta zakonodaja ne velja, pa po njenih besedah potrjuje tudi sodna praksa, je poročal Reuters.

Odvetnica je še dejala, da Kushner v skladu z zahtevami zakonodaje o etiki ne bo več šef družinskega nepremičninskega podjetja Kushner Companies in podjetja Observer Media, izdajatelja časnika New York Observer. Kushner bo postal višji svetovalec v Beli hiši, sprva pa naj bi bil zadolžen za področji trgovinske politike in Bližnjega vzhoda. Njegova odvetnica Jamie Gorelick je dejala, da Kushner za svetovalno vlogo ne bo prejemal plačila.

Senat danes zaslišuje tudi kandidata za ministra za domovinsko varnost, upokojenega generala Johna Kellyja. Tudi pri nekdanjem marincu in poveljniku južnega poveljstva, pristojnega za Srednjo in Južno Ameriko, se ne obetajo težave. Kritiki opozarjajo na njegovo zadržanost glede odpiranja vseh bojnih položajev v vojski za ženske.

B. V., K. Št.