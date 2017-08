Trumpova najtesnejša zaupnica Hope Hicks: Z manekenskih stez v Belo hišo

28-letnica kot najmlajša in najbolje plačana v Beli hiši

17. avgust 2017 ob 18:31

Washington - MMC RTV SLO

Zanimivo je, da ob vseh menjavah v Trumpovi Beli hiši na svojih položajih trdno, in z neomajno predsednikovo podporo, ostajajo samo ženske. Kar je ironično glede na obtožbe Trumpovega šovinizma in seksizma.

Ena izmed teh žensk je pravkar napredovala na položaj komunikacijske direktorice. Spoznajte Hope Hicks, komaj 28-letno nekdanjo manekenko, ki je v politiko zašla popolnoma nehote, a se zdi, da je za Trumpa postala nepogrešljiva. A v nasprotju s svojim predhodnikom, finančnikom Anthonyjem Scaramuccijem, ki je bil zaradi dolgega jezika odpuščen po pičlih desetih dneh, se Hicksova ne mara izpostavljati in raje "leti pod radarjem", kot temu pravijo Američani.

Leta 1988 rojena Hicksova, ki je odrasla v premožni družini v elitnem Greenwichu v Connecticutu, ni imela prav nobenih izkušenj v političnih vodah, ko jo je Trump januarja lani poklical v svojo pisarno in ji zaupal mesto tiskovne predstavnice v svoji predsedniški kampanji. Dekle je Trumpovo pozornost pritegnilo kot predstavnica za stike z javnostmi njegove hčerke Ivanke, zato je mično rjavolasko hčeri preprosto izmaknil.

Piarovstvo položeno v zibko

In kako je Hicksova sploh končala pri Trumpovih? Njen oče Paul Hicks III. je bil eden izmed izvršnih direktorjev podjetja za odnose z javnostjo in NFL-ov izvršni podpredsednik komunikacij, preden je postal direktor skupine Glover Park Group. Hopin dedek Paul Hicks je bil podpredsednik in direktor odnosov z javnostmi pri Texacu, njen drugi dedek, G. W. F. "Dutch" Cavender, pa je v času Johnsonove in Nixonove administracije delal na ministrstvu za kmetijstvo.

Hicksova je kot najstnica že od 11. leta delala kot model za Ralph Lauren, pozirala za naslovnico kot newyorško "it" dekle in imela manjšo vlogo celo v žajfnici Luč svetlobe (Guiding Light).

Diplomirala je iz angleščine na zasebni cerkveni univerzi Southern Methodist University v Dallasu, kjer je bila tudi v ekipi za lacrosse - in po besedah njene trenerke edina, ki se je strogo držala pravila o neuživanju alkohola. "Mislim, da je šla dekletom malce na živce. Bila je ultimativna ekipna igralka, a je skušala biti tudi vodja, z zgledom kazati, kako to postati," se za revijo GQ spominja trenerka Kylie Burchell.

Kot uslužbenka podjetja za odnose z javnostmi Hiltzik Strategies je Hicksova leta 2012 najprej začela delati s Trumpovo hčerko Ivanko pri njeni modni liniji, se z njo zelo zbližala, prevzela njen slog oblačenja in delala tudi kot model za njeno linijo, preden jo je opazil Trump in jo leta 2014 zaposlil kot predstavnico za stike z javnostmi v svoji nepremičninski družbi.

Zadolžena za tvitanje

Kot je povedal Trump v intervjuju za GQ, se mu je zdela Hope ali "Hopester", kot jo kliče, "izjemna" in nadpovprečno dojemljiva, zato jo je angažiral za svojo predvolilno kampanjo, med katero je po nareku osveževala njegov Twitter. Hicksova je bila med drugim zadolžena za protinapad na papeža Frančiška, ko je ta Trumpove načrte za gradnjo zidu na meji z Mehiko označil za "nekrščanske", in za očrnitev novinarke Michelle Fields kot "lažnive, pozornost iščoče psice", ko je Trumpovega vodjo kampanje Coreyja Lewandowskega obtožila fizičnega napada.

Ko je kampanja postala resnejša in njeno delo zahtevnejše, se je morala odločiti med staro kariero v nepremičninski družbi in kariero polno zaposlene predstavnice za tisk. Trump jo je prepričal o zadnjem z besedami "to je leto za avtsajderje, pomaga, da si obdan z ljudmi z drugačno perspektivo" in Hope je ostala. Kot je za Politico povedal vir iz Bele hiše, je Hicksova za Trumpa "spominek iz Trump Towerja", ženska, ki je "s predsednikom prepotovala pot od njegovega starega življenja, ženska, s katero lahko obuja nostalgijo na dobre stare čase v New Yorku".

Kot kamen trden damski kvartet

Hicksova je nato počasi, a vztrajno napredovala do položaja ene najtesnejših Trumpovih zaupnic, ki danes v Beli hiši sestavlja visoko pozicionirani ženski kvartet, za katerega se zdi, da ob vseh menjavah, prevratih, odstavitvah in nožih v hrbet med moškim osebjem ostaja edina trdna stalnica. Ob Hicksovi to četverico sestavljajo še Ivanka Trump, ki jo je oče postavil za svojo "pomočnico", Trumpova svetovalka Kellyanne Conway in predstavnica za stike z javnostmi Omarosa Manigault, ki se je Trumpu priljubila kot tekmovalka v njegovem resničnostnem šovu Pripravnik.

Hicksova sama intervjujev tako rekoč ne daje, tudi pred mikrofonom in kamerami je ni, je pa pogosto vedno nekje v ozadju, z beležko in diktafonom. V nasprotju s svojim vodilnim je izjemno oprezna, kar zadeva družbena omrežja - svoj račun na Twitterju je izbrisala v trenutku, ko je začela delati pri Trumpovi kampanji, Instagram ima zaklenjen, zvezo s fantom pa je zaradi napornega urnika razdrla.

"Nedotakljiva Hope Hicks"

Tisti, ki jo poznajo, pravijo, da je neomajno zvesta - verjetno je zato trenutno Trumpova uslužbenka z najdaljšim stažem. Uslužbenka, za katero je Trump ustvaril povsem novo delovno mesto - direktorica strateških komunikacij -, z letno plačo 180.000 dolarjev pa je tudi ena najbolje plačanih v Beli hiši. "Nedotakljiva Hope Hicks," ji pravijo. "Enigma" je njen drugi vzdevek. Zaščitena prek globoke vezi, ki sta jo stkala s prvim možem ZDA.

Kje je njena skrivnost? Kot navaja Politico, je Hicksova ena redkih, ki predsednika ne skuša spremeniti, ampak ga zgolj in samo podpira ter mu pomaga pri vsem, kar prvemu možu ZDA pade na pamet. Ko Trumpa mediji vlačijo po zobeh, tudi ona vzame to osebno.

Trump je na Hicksovo tako močno navezan, da naj bi ji v obdobju kampanje plačeval tudi stanovanje v New Yorku, spustil pa jo je tudi v najožji družinski krog, tako da je redna gostja tudi na slavnostnih židovskih večerjah z Ivanko in njenim možem Jaredom Kushnerjem. Bila je tudi ena redkih, ki so maja s Trumpom in Melanio obiskali papeža v Vatikanu.

Hvalospevi predsedniku

In pomladi letos je na neki družinski poroki Trumpa tako goreče zagovarjala, da je nemudoma postala tarča posmeha na Twitterju. "Predsednik Trump ima magnetično osebnost in izžareva pozitivno energijo, ki je nalezljiva za vse okoli njega. Ima sposobnost komuniciranja z ljudmi brez primere - bodisi govori sobi treh ljudi ali pa stadionu s 30.000 ljudmi. Ves čas je gradil odlična razmerja in se do vseh vede spoštljivo. Briljanten je s krasnim smislom za humor in izjemno sposobnostjo, da se ob njem ljudje počutijo posebni in si zaželijo postati več, kot so kdaj koli mislili, da je mogoče. Prisežem, dober človek je," je skušala prepričati skeptike.

Kot direktorico komunikacij - najmlajšo v tej vlogi sploh - Hicksovo zdaj čaka kup težkih nalog, med drugim je namreč zadolžena za pripravo komunikacijske strategije Bele hiše glede afere z Rusijo in sanacijo posledic Trumpovega neprimernega odgovora na krizo z neonacisti v Charlottesvillu.

Kaja Sajovic