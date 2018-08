Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 38 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril spletne velikane, naj bodo pri svojih ravnanjih izredno previdni. Foto: EPA Ameriški predsednik Donald Trump je že večkrat zatrdil, da bi za hekerskimi napadi na spletno pošto demokratke Hillary Clinton in demokratsko stranko lahko stala Kitajska in ne Rusija, s čimer je zanikal ugotovitve ameriških obveščevalnih služb. Foto: EPA Sorodne novice Ameriški časopisi dvignili glas proti Trumpu: "Novinarji nismo sovražniki" Dodaj v

Trumpovo Googlu, Facebooku in Twitterju očita pristranskost

Kitajsko obtožil vdora v elektronsko pošto Hillary Clinton

29. avgust 2018 ob 09:35,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 13:25

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je Googlu, Twitterju in Facebooku očital, da o njem širijo pristranske novice in da s tem hodijo po tankem ledu, Kitajsko pa obtožil, da je vdrla v elektronsko pošto Hillary Clinton.

Donalda Trumpa je med drugim zmotilo, da ima Google v svojem brskalniku besedno zvezo 'Trump News' oziroma 'novice o Trumpu', ki po njegovih besedah prikažejo zgolj poročanje lažnivih medijev. "Povedano z drugimi besedami, so novice prikrojene, tako da so skoraj vse zgodbe slabe. Prevladuje lažnivi CNN, republikanski, konservativni in pravični mediji pa so utišani. Nezakonito?" je zapisal na Twitterju.

Svarilo Facebooku in Twitterju

Pred novinarji v Beli hiši je dejal, da je Google "izrabil res veliko ljudi, kar je resno". Facebook in Twitter pa opozoril: "Raje naj bosta previdna, saj takšnih stvari ne moreš početi ljudem ... dobivamo dobesedno na tisoče pritožb." Po poročanju britanskega BBC-ja naj bi administracija ameriškega predsednika preverjala zakonitost njihovega domnevnega prirejanja informacij o predsedniku.

Omenjene družbe so pristranskost pri urejanju svojih platform že zanikale. "Iskanje se ne uporablja za določanje politične agende. Naši rezultati niso pristranski do nikogar," so poudarili pri Googlu. "Vsako leto izvedemo več sto izboljšav svojih algoritmov, da bi svojim uporabnikom zagotovili zelo kakovostno vsebino," so dodali.

Trump vdora obtožil Kitajsko

Trump pa je prek Twitterja "razčistil" še eno podrobnost glede digitalnih medijev. Vdora v elektronsko pošto njegove nekdanje tekmice na predsedniških volitvah Hillary Clinton je, brez vsakršnih dokazov, obtožil Kitajsko. "Bolje, da naslednji korak naredita FBI in ministrstvo za pravosodje, ali pa bo po vseh njunih drugih spodrsljajih (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, umazani dosje itd.) njuna kredibilnost izginila za vekomaj!" je dodal.

Trump se je očitno skliceval na ponedeljkovo poročanje desničarskega populističnega bloga Daily Caller, ki se v svoji zgodbi opira na dva neimenovana vira. Ta blog sicer ne velja za zanesljiv vir novic, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so odgovorili, da so podobne obtožbe slišali že v preteklosti. "Sprašujete me, ali je to res, kaj pa menite vi? Kaj je vaš prvi občutek ali vtis?" je na rednem brifingu za medije novinarje vprašala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Hua Čunjing. "Kitajska je neomajna branilka kibernetske varnosti. Odločno nasprotujemo vsakršni obliki kibernetskih napadov in kraji informacij," je dodala Hua.

"Demokrati bodo takoj vse spremenili"

Vedno večji trn v peti pa so za ameriškega predsednika prihajajoče delne kongresne volitve. Na srečanju z voditelji evangeličanske cerkve je ocenil, da bi v primeru poraza republikancev demokrati "hitro in nasilno" uvedli spremembe, poroča časnik New York Times. "Vse bodo takoj spremenili," je dejal, kot je slišati na zvočnem posnetku, ki ga je pridobil časnik.

Voditeljem evangeličanske cerkve je povedal tudi, kako lahko republikancem pomagajo do zmage na novembrskih delnih volitvah. "Prosim vas, da greste na volišča in zagotovite, da bodo tudi vsi vaši ljudje volili," je nagovoril svoje volivce. "Če 6. novembra ne bodo volili, bomo imeli nesrečni dve leti, iskreno povedano, to bo zelo težko obdobje," je še poudaril.

K. Št.