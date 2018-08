Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril spletne velikane, naj bodo pri svojih ravnanjih izredno previdni. Foto: EPA Sorodne novice Ameriški časopisi dvignili glas proti Trumpu: "Novinarji nismo sovražniki" Dodaj v

Trumpovo svarilo Googlu, Facebooku in Twitterju glede pristranskosti

Google: Naši rezulatati iskanja niso pristranski

29. avgust 2018 ob 09:35

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je spletne velikane Google, Twitter in Facebook opozoril, da s širitvijo pristranskih novic o njem hodijo po tankem ledu.

Donalda Trumpa je med drugim zmotilo, da ima Google v svojem brskalniku besedno zvezo 'Trump News' oziroma 'Trump novice', ki po njegovih besedah prikažejo zgolj poročanje lažnivih medijev.

"Povedano z drugimi besedami, so novice prikrojene, tako da so skoraj vse zgodbe slabe. Prevladuje lažnivi CNN, republikanski, konservativni in pravični mediji pa so utišani. Nezakonito?" je zapisal na Twitterju.

Svarilo Facebooku in Twitterju

Pred novinarji v Beli hiši je dejal, da je Google "izrabil res veliko ljudi, kar je resno". Facebook in Twitter pa opozoril: "Raje naj bosta previdna, saj takšnih stvari ne moreš početi ljudem ... dobivamo dobesedno na tisoče pritožb."

Po poročanju britanskega BBC-ja naj bi administracija ameriškega predsednika preverjala zakonitost njihovega domnevnega prirejanja informacij o predsedniku.

Branjenje nepristranskosti

Omenjene družbe so pristranskost pri urejanju svojih platform že zanikale. "Iskanje se ne uporablja za določanje politične agende. Naši rezultati niso pristranski do nikogar," so poudarili pri Googlu. "Vsako leto izvedemo več sto izboljšav svojih algoritmov, da bi svojim uporabnikom zagotovili zelo kakovostno vsebino," so dodali.

Junija objavljena raziskava centra Pew Research Center je pokazala, da po mnenju 43 odstotkov Američanov velika tehnološka podjetja stališčem liberalcev dajejo prednost pred stališči republikancev. 72 odstotkov jih je menilo, da družbeni mediji aktivno cenzurirajo politična stališča.

K. Št.