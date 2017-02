Trumpu košarica od kandidata za vodjo sveta za nacionalno varnost

Harward bi se posvetil osebnim financam in družini

17. februar 2017 ob 10:25

Washington - MMC RTV SLO/STA

Viceadmiral Robert Harward, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump želel postaviti na čelo Sveta za nacionalno varnost namesto Michaela Flynna, je v četrtek to odklonil.

Harward je bil v preteklosti namestnik generala Jamesa Mattisa – sedanjega obrambnega ministra ZDA – v osrednjem poveljstvu, v Svetu za nacionalno varnost pa je sedel v času vlade predsednika Georgea Busha mlajšega. Nazadnje je bil glavni izvršni direktor podjetja Lockheed Martin v Združenih arabskih emiratih. Med mornariško kariero je bil tudi pripadnik posebnih enot Tjulnjev.

V izjavi za javnost je Harward sporočil, da ima zdaj priložnost ukvarjanja s finančnimi in družinskimi zadevami, s katerimi se na položaju vodje Sveta za nacionalno varnost ne bi mogel, ker to delovno mesto zahteva pripravljenost 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Televizija CNN medtem navaja besede Harwardovega prijatelja, ki ni želel biti imenovan in pravi, da admiral enostavno ni hotel iti v zmešnjavo Trumpove Bele hiše.

Flynna zasačili pri pogovoru

Svet za nacionalno varnost kot vršilec dolžnosti vodi Keith Kellog, ki je kandidat za položaj skupaj z nekdanjim direktorjem Cie, upokojenim generalom Davidom Petraeusom. Ta je moral leta 2012 odstopiti, ker je ljubimki, ki je pisala njegovo biografijo, posredoval zaupne informacije. Plačati je moral 100.000 dolarjev in je še vedno pogojno kaznovan.

Flynn je moral oditi, ker se je decembra lani, še pred začetkom mandata Trumpove administracije, pogovarjal po telefonu z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom tudi o sankcijah zaradi Ukrajine, česar po zakonu ne bi smel. Pogovor so posneli obveščevalci, ga predali FBI-ju, ki je Flynna zaslišal.

Agentom je najprej zanikal, da bi govoril o sankcijah, zato so ga vprašali še enkrat, ali je popolnoma prepričan, pa je odgovoril, da ni, ker se ne spomni. Zaradi tega najverjetneje ne bo kazenskega pregona, ker agenti niso dobili vtisa, da jim namenoma laže.

G. V.