Trumpu všeč vsaka rešitev med Izraelci in Palestinci, tudi le "ena država"

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bo zelo trdo delal za "resnično dober mirovni dogovor" med Izraelci in Palestinci.

Trump je Netanjahuja povabil na delovni obisk, vendar je iz tega nastala neke vrste mešanica državniškega obiska, ki je dobil večji pomen tudi s prihodom prve dame Melanie Trump iz New Yorka za druženje z Netanjahujevo soprogo Saro.

Ne nujno rešitev dveh držav

Po torkovi novici, da ZDA morda odstopajo od rešitve dveh držav, ki je bila stalnica več desetletij ameriških vlad, voditelja ZDA in Izraela tega nista povedala. Trump je dejal, da mu je všeč vsak dogovor, ki bo všeč Izraelcem in Palestincem pa najsi gre za eno ali dve državi. "Lahko sprejmem eno ali drugo rešitev," je povedal Trump.

Palestinci naj se odpovedo sovraštvu

Trump je pojasnil, da rešitev dveh držav ni nujno edina možna rešitev. Je pa pozval Izrael, naj pokaže nekaj prilagodljivosti, da bi lahko dosegli dogovor s Palestinci. Izrazil je prepričanje, da bo to sicer za Izrael morda težko, a da si vendarle zelo želijo ta dogovor. Palestince pa je pozval, naj se "odpovedo sovraštvu, ki se ga učijo že od rane mladosti", in priznajo Izrael.

Izrael naj se malo zadrži pri naselbinah

Izrael je tudi pozval, "naj pokaže malo zadržanosti" pri gradnji novih domov judovskih naseljencev na zasedenih palestinskih območjih. Izrael je sicer v dnevih po Trumpovem prevzemu položaja odobril gradnjo več tisoč novih domov na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, kar so obsodili tako Palestinci kot mednarodna skupnost.

Netanjahu za mir postavil dva pogoja

Netanjahu pa prav tako ni hotel naravnost povedati, da odstopa od načela dveh držav, ampak je razložil, da je za mir treba izpolniti dva pogoja. Prvi je, da Palestinci prenehajo pozivati k uničenju Izraela in ga priznajo, drugi pa je, da Izrael ohrani popolni varnostni nadzor nad ozemljem zahodno od reke Jordan. Brez tega ne bo šlo.

Načelo rešitve dveh držav je Netanjahu označil za "obliko", ki ni tako pomembna, kot je vsebina. Ta pa za Netanjahuja pomeni že navedena dva osnovna pogoja za mir. "Če vprašaš pet ljudi, kaj pomeni rešitev dveh držav, boš dobil osem odgovorov. V Izraelu pa boš dobil 12 odgovorov," je dejal Netanjahu.

Na vprašanje, ali bo preselil ameriško veleposlaništvo v Jeruzalem, je Trump odgovoril, da o tem razmišljajo in bodo videli, kaj se bo zgodilo. Glede izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih pa je Trump Netanjahuju priporočil, naj upočasnijo gradbene dejavnosti. Netanjahu je nesoglasje o tem zavrnil z mnenjem, da ne gre za pomembno vprašanje, ampak za nekaj, o čemer se bodo pogajali s Palestinci.

Trump je zagotovil, da bodo dosegli dogovor glede tega. Ob tem je pogledal Netanjahuja ter pripomnil, da mu ne deluje preveč optimistično. Oba sta se nasmejala, Netanjahu pa je pripomnil, da je vse mogoče.

ZN Izrael obravnavajo krivično

Ameriški predsednik je kritiziral tudi Združene narode, ki da Izrael obravnavajo zelo "krivično in enostransko". V mislih naj bi imel predvsem resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki je obsodil širjenje judovskih naselbin na zasedenih ozemljih in ki je njegov predhodnik Barack Obama ni preprečil z vetom.

Trump je med kampanjo napovedoval odstop ZDA od jedrskega sporazuma velikih sil oziroma mednarodne skupnosti z Iranom, Netanjahu pa je vodil aktivno kampanjo proti sporazumu znotraj ameriškega kongresa. Tokrat o tem več ni bilo govora z nobene strani. Netanjahu se je posvetil potrebi boja proti iranskemu raketnemu programu in podpori terorističnim organizacijam.

Trump vzel v bran Flynna in napadel medije

Trump o tem ni govoril, ampak je odločno branil nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna pred "izjemno nepoštenimi" napadi medijev, med njimi "lažnih medijev" in obsojal kriminalno uhajanje zaupnih informacij (Trump je obtožil NSA in FBI), zaradi česar je moral ta "dobri človek" odstopiti. Šlo naj bi zato, da hočejo ljudje prikriti grozen poraz demokratov pod Hillary Clinton.

Trump je v izjavi zagotovil, da bodo ZDA Izraelu vedno stale ob strani, da bodo Iranu preprečile pridobitev jedrskega orožja, da bodo nadaljevali z veliko pomočjo za obrambo Izraela pred številnimi grožnjami in da bodo vedno obsodili teroristične napade.

Ustavili bomo plimo radikalnega islama

Vidno zadovoljen Netanjahu je izrazil prepričanje, da bo pod Trumpom zavezništvo med državama, ki delita vrednote, dramatično močnejše. "Mislim, da bomo pod tvojim vodstvom ustavili plimo radikalnega islama. Prvič v mojem življenju arabske države v regiji gledajo na Izrael kot zaveznika in ne kot na sovražnika. To moramo izkoristiti za utrditev varnosti in napredek miru," je dejal.

Trump ima okrog sebe ljudi, ki so bili deležni obtožb antisemitizma in na vprašanje o tem je Trump poudaril, kako velika je bila njegova zmaga na volitvah ter napovedal mir v državi. Dodal je, da ima veliko prijateljev Judov in omenil hčerko Ivanko, zeta Jareda Kushnerja in vnuka. Zagotovil je, da bo pod njim v ZDA veliko ljubezni.

