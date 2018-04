Tunizijski policisti in vojaki prvič po desetletjih lahko znova volijo

Še vedno ne morejo voliti na državnih volitvah

29. april 2018 ob 17:16

Tunis - MMC RTV SLO, STA

Pripadniki tunizijskih varnostnih sil so po dolgi prepovedi lahko prvič oddali svoj glas na občinskih volitvah. Oblasti so jim udeležbo prepovedovale, saj so želele varnostne sile ohraniti zunaj politike.

Parlament je vojakom in policistom omogočil sodelovanje na volitvah, za oddajo glasu to nedeljo pa je bilo registriranih okoli 36.000 policistov in vojakov. Po poročanju Washington Posta je sicer v državi okoli 120.000 pripadnikov varnostnih sil. Večina Tunizijcev bo sicer svoj glas lahko oddala 6. maja.

"To je zgodovinski dan. Prvič udejanjamo svojo državljansko pravico," je na enem izmed volišč dejal policist, ki pa je želel ostati neimenovan. Volilne oblasti prav tako ne bodo javno objavile seznama volivcev, prav tako vojakom in policistom ni bilo treba namočiti prstov v neizbrisno črnilo za oddajo prstnega odtisa.

Nekdanji dolgoletni predsednik Zin El Abidin Ben Ali, ki je Tunizijo vodil od leta 1987 do odstavitve leta 2011, je policistom in vojakom prepovedal udeležbo na volitvah, saj je želel varnostne sile ohraniti zunaj politike. Po Ben Alijevi odstavitvi med arabsko pomladjo leta 2011 so se nato osnovali policijski sindikati, ki so pozvali k pravici do volitev.

Njihove zahteve so bile sicer uslišane, vendar nov volilni zakon policistom in vojakom dovoljuje zgolj udeležbo na lokalnih volitvah. Med drugim se še vedno ne smejo udeležiti volilnih kampanj ali javnih srečanj.

En sindikat nasprotuje volitvam

Večina policijskih sindikatov podpira udeležbo zaposlenih na volitvah, ena organizacija pa je pozvala k bojkotu. "Varnostne institucije morajo biti na razpolago ljudem in morajo biti nevtralne, kar pa z udeležbo na volitvah ne bodo," je pojasnil predstavnik sindikata notranjih varnostnih sil.

J. R.