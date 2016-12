Turčija in Rusija obtožili ZDA podpore "terorističnim skupinam"

ZDA: Obtožbe so smešne

28. december 2016 ob 10:11

Ankara, Moskva - MMC RTV SLO

Turčija in Rusija sta ločeno obtožili ZDA, da podpirajo "teroristične skupine" v Siriji. Turški predsednik Erdogan je celo dejal, da ima dokaze, da koalicijske sile podpirajo IS.

Recep Tayyip Erdogan je v torek dejal, da lahko dokaže tudi, da koalicija pod vodstvom ZDA podpira t. i. Islamsko državo in kurdske skupine, Stranko Demokratične unije (PYD) ter njeno oboroženo krilo Ljudske zaščitne enote (YPG).

"Oni so nas obtoževali, da podpiramo Daeš," je dejal v Ankari, pri čemer je uporabil arabski akronim za IS. "Zdaj oni podpirajo teroristične skupine, vključno z Daešem, YPG-jem in PYD-jem. To je zelo jasno. Imamo trdne dokaze, s slikami, fotografijami in videoposnetki," je dejal, ni pa dokazov podrobneje predstavil.

ZDA: Erdoganove trditve "smešne"

Ameriško zunanje ministrstvo je Erdoganove trditve označil za "smešne". Predstavnik ministrstva Mark Toner je dejal, da ni nikakršne osnove za tovrstne obtožbe, poroča Al Džazira.

Turčija in Rusija sta se dogovorili za načrt o prekinitvi ognja, ki bi veljala za celotno Sirijo in bi lahko začela veljati ob polnoči, poroča turška državna tiskovna agencija Anadolu. Načrt predvideva razširitev prekinitve ognja iz Alepa na celotno državo, ne bi pa veljala za skupine, ki jih državi označujeta za teroristične. Ob morebitnem uspehu naj bi bila prekinitev ognja podlaga za politična pogajanja med predstavniki sirskega režima in opozicije, ki jih želita Rusija in Turčija organizirati v Astani.



Rusija opozarja na protiletalsko orožje

Ločeno je Rusija prav tako v torek sporočila, da ameriška odločitev o zmanjševanju omejitev za oboroževanje sirskih upornikov utira pot za dostavo ročno izstreljenih protiletalskih izstrelkov, kar bi lahko neposredno ogrozilo ruske sile v državi. Rusija namreč z zračnimi napadim izdatno pomaga silam sirskega predsednika Bašarja Al Asada. To orožje bo končalo v rokah džihadistov, opozarja rusko zunanje ministrstvo, ameriško spremembo politike glede oboroževanja upornikov pa Moskva označuje za "sovražno".

Ameriška zakonodaja sicer vsebuje varovalko, in sicer da ameriško obrambno ministrstvo ne sme porabljati sredstev za protiletalsko orožje za sirske uporniške skupine, dokler ministrstvi za obrambo in zunanje zadeve kongresnim odborom ne pošljeta poročila, v katerem pojasnjujeta svojo odločitev za to.

V poročilu bi moralo biti navedeno, katere skupine bi prejele orožje, obveščevalne analize teh skupin ter vrsta in količina protiletalskih izstrelkov, ki bi bili dostavljeni.

V sirski vojni so ZDA financirale številne uporniške skupine in jim nudile logistično podporo in orožje. Rusija je na drugi strani lani septembra začela z zračnimi napadi podpirati predsednika Al Asada.

Mirovni pogovori v Astani?

Zunanja ministra Rusije in Turčije, Sergej Lavrov in Mevlut Cavusoglu, sta se medtem dogovorila, da se podpre premirje v Siriji in pripravijo mirovni pogovori, ki naj bi prihodnji mesec potekali v glavnem mestu Kazahstana Astani.

Pogovorov v Astani se bo udeležil tudi Iran, sporoča Moskva, Turčija pa je pozvala k udeležbi tudi svoja zalivska zaveznika, Savdsko Arabijo in Katar.

Medtem je glavno politično telo sirske opozicije, Visokega pogajalskega odbora, pozvalo uporniške skupine, naj sodelujejo z "iskrenimi regionalnimi pobudami" za dosego prekinitve ognja, obenem pa je sporočilo, da sami niso bili povabljeni na kakšno konferenco, še poroča Al Džazira.

B. V.