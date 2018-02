Napetosti med Turčijo, Ciprom in EU-jem zaradi iskanja plina ob ciprski obali

Turčija zaustavlja ladjo italijanskega giganta Eni

13. februar 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 18:44

Nikozija,Ankara,Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turške vojaške ladje italijanski ladji za vrtanje energetskega giganta Eni že več dni onemogočajo dostop do južne obale Cipra. V spor se je vpletla tudi Evropska unija, ki Turčijo poziva k spoštovanju ozemeljske suverenosti Cipra.

Turške vojaške ladje so v petek Enijevo ladjo zaustavile na poti iz območja jugozahodno od Cipra proti jugovzhodnem pristanišču Larnaka, saj na območju južne obale Cipra potekajo turške vojaške vaje, je sporočil tiskovni predstavnik Enija.

Ladja ostaja zasidrana okoli 50 kilometrov od svojega cilja, je sporočil predstavnik ciprske vlade Nicos Christodoulides in dodal, da je Turčija na območju prav tako onemogočila plutje trgovskim ladjam, poroča Deutsche Welle.

Ciprski predsednik Nikos Anastasiades je v nedeljo ocenil, da Turčija s svojimi dejanji krši mednarodno pravo in napovedal sprejetje vseh potrebnih ukrepov. Z dogajanjem je seznanjena tudi italijanska vlada, ki je v ponedeljek sporočila, da spremlja situacijo in bo sprejela vse razpoložljive diplomatske ukrepe za rešitev tega vprašanja, piše bruseljski spletni bilten EUobserver.

V ponedeljek se je v dogajanje vmešala tudi Evropska unija, ki je Turčijo pozvala, naj se izogne grožnjam in "dejanjem, ki bi načela dobre sosedske odnose". Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je sporočil, da se je o zadevi pogovarjal z Anastasiadesom in Turčijo pozval, naj se zaveže k mirni rešitvi spora.

Erdogan ostro proti iskanju plina

Danes se je odzval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki pa je s svojimi besedami položaj le še zaostril. "V tem trenutku naše vojne ladje, zračne sile in druge varnostne enote zelo natančno spremljajo razvoj dogodkov v regiji, in to s pooblastilom, da po potrebi sprožijo operacijo," je dejal na srečanju svoje stranke AKP v Ankari.

Erdogan je Eni posvaril, naj preneha z raziskovanjem morskega dna na spornem območju in naj ne prestopi meje zaradi "napačnih računic". Turčija ne bo dovolila "oportunističnih poskusov" iskanja plina v vodah Cipra in ob obali Egejskega morja, je še nadaljeval in tuja podjetja opozoril, naj ne zaupajo oblastem ciprskih Grkov in se ne pustijo zaplesti v dejanja, "ki presegajo njihova pooblastila in oblast".

Turške vojaške vaje bodo na območju potekale do 22. februarja, poroča DPA.

Trčenje čolnov grške in turške obalne straže

Oglasilo se je tudi grško zunanje ministrstvo in obsodilo turško "odkrito kršenje pravic ciprske suverenosti" ter kršenje mednarodnega prava. Medtem sta se državi zapletli v nov incident, saj je plovilo turške obalne straže v ponedeljek zvečer na jugovzhodu Egejskega morja, v bližini spornega otoka Imia ali po turško Kardak, trčilo v patruljni čoln grške obalne straže, ki ga je financirala EU.

V trčenju je bilo grško plovilo poškodovano, nihče od 27 članov posadke pa ni bil poškodovan, so poročali grški mediji, tiskovni predsednik grške vlade pa je dogodek potrdil, a ni podal drugih informacij.

Severni Ciper priznava le Turčija

Ciper je vse od leta 1974 razdeljen na večinsko grški južni del in večinsko turški severni del. Južni del s prestolnico Nikozijo je mednarodno priznan in je od leta 2004 del EU-ja, medtem ko severni del še vedno zaseda turška vojska, ki ima tam 35.000 vojakov. Turčija je edina država, ki severni Ciper priznava kot samostojno državo.

Območje, kjer so turške oblasti zaustavile ladjo, je del t. i. izključne gospodarske cone Cipra, v kateri ima Ciper po pravilih Združenih narodov posebne pravice do izvajanja gospodarskih dejavnosti. Turčija te cone ne priznava in nasprotuje vrtanju za iskanje plina, saj trdi, da je v nasprotju s pravico turških Ciprčanov do naravnih dobrin otoka.

Napetosti ob obali Cipra že dalj časa

Julija lani je začel Eni skupaj s francosko multinacionalko Total vrtati in iskati domnevno bogate zaloge zemeljskega plina v omenjeni izključni gospodarski coni, kar je razjezilo Ankaro, ki vztraja, da Nikozija nima pravice enostransko izkoriščati tamkajšnjih naravnih virov. Novembra je nato Turčija tja napotila svojo vojaško ladjo. Eni je prejšnji teden sporočil, da je letošnje raziskovanje obrodilo prve sadove, saj naj bi naleteli na obetajoče nahajališče plina.





J. R.