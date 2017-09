Natova članica Turčija kupuje ruski protiletalski sistem S-400

Po sestrelitvi letala sta se Turčija in Rusija pobotali

12. september 2017 ob 17:22

Turčija je z Rusijo podpisala več kot dve milijardi ameriških dolarjev "težko" pogodbo za nakup protiletalskega sistema S-400, s čimer bi utegnila vznemiriti svoje partnerice v zvezi Nato.

Kot je pojasnil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, je Ankara že plačala del kupnine na "ruski račun". Sistem S-400 ima po ruskih navedbah doseg do 400 kilometrov in lahko naenkrat sestreli do 80 tarč (letal, izstrelkov).

Rusija je decembra 2015 sistem S-400 namestila v vojaško letalsko bazo blizu Latakije v Siriji, potem ko sta turška lovca sestrelila rusko letalo Su-24 na turško-sirski meji. Incident je sprožil ohladitev odnosov med Turčijo in Rusijo, a sta se nato Erdogan in ruski predsednik Vladimir Putin pobotala.

Putinov vojaški svetovalec Vladimi Kožin je pojasnil, da je pogodba s Turčijo o prodaji sistema S-400 povsem v skladu z ruskimi strateškimi interesi.

Zaveznice naj bi kupovale med seboj skladno opremo

Gre za največji nakup obrambne opreme, ki jo je Turčija doslej dogovorila s katero od držav, ki ne dobavlja orožja za zvezo Nato in bo najverjetneje povzročila zaskrbljenost v zavezništvu. Pentagon je že sporočil, da je "načeloma dobra ideja", da zaveznice v Natu kupujejo med sabo skladno opremo.

Kot je dejal Erdogan, lahko Turčija izvaja vojaške nakupe glede na svoje obrambne potrebe. "Odločitve o svoji neodvisnosti sprejemamo sami, zavezani smo varnostnim ukrepom za obrambo svoje države," je dejal.

Turška zamera do zaveznic v Natu

Dopisnik BBC-ja iz Turčije Mark Lowen pa meni, da je turški nakup ruskega orožja hladen tuš za zaveznice v Natu. ZDA in Nemčija sta namreč leta 2015 iz Turčije umaknili protiletalske sistem patriot, pa čeprav jih je Turčija pozvala, naj jih ohranijo na turško-sirski menji. Poleg tega Turčija goji zamere do ZDA, ker ji ne izročiju klerika Fethüllaha Gülena in ker v Siriji oborožujejo kurdsko uporniško gibanje YPG.

