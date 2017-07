Turčija prepovedala obisk nemških poslancev v oporišču Konya

Berlin oznanil selitev sil iz oporišča Incirlik v Jordanijo

14. julij 2017 ob 19:30,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 19:57

Ankara, Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turčija je zaradi "slabih odnosov med državama" prepovedala za ponedeljek napovedni obisk nemških poslancev v Natovem oporišču v turškem mestu Konya, kjer so nameščeni nemški vojaki.

Do zdaj je Turčija prepovedovala le obiske nemških poslancev v oporišču Incirlik, zaradi česar je Nemčija uradno napovedala selitev svoje baze v Jordanijo, za Konyo pa so bili dogovorjeni, da bodo obiske dovolili.

Nemško zunanje ministrstvo je obvestilo poslance, da je Turčija zaradi trenutnih dvostranskih odnosov med državama prosila za preložitev obiska, je za nemško tiskovno agencijo DPA dejal predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Wolfgang Hellmich.

"Obžalujemo turško prošnjo za preložitev parlamentarnega obiska. Smo sredi intenzivnih pogovorov z vsemi vpletenimi stranmi, tudi Natom, da se dogovorimo za nov datum," je v izjavi sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Po informacijah portala nemškega tednika Spiegel, ki je o tem poročal prvi, so na nemškem zunanjem ministrstvu presenečeno sprejeli noto iz Turčije. Ankara je poudarila, da so odnosi med državam tako slabi, da ne morejo omogočiti obiska.

Zaostrovanje odnosov med Turčijo in Nemčijo

Odnosi med Nemčijo in Turčijo so se v zadnjem letu zaostrili na več področjih. Berlin Turčiji ne želi predati prosilcev za azil, ki jih Ankara obtožuje sodelovanja v lanskem poskusu državnega udara. Medtem Nemci zahtevajo izpustitev v Turčiji zaprtega turško-nemškega novinarja časnika Die Welt Deniza Yücela.

Nemške oborožene sile so pod nadzorom nemškega parlamenta, zaradi česar Berlin zahteva, da imajo poslanci dostop do nemških vojakov.

Hellmich je v luči odnosov s Turčijo dejal, da ne vidijo razloga, da bi nemškim vojakom v Turčiji podaljšali mandat. Nemški parlament bo namreč konec leta glasoval o podaljšanju operacije v boju proti IS-u, piše DPA.

"Če parlament ne more obiskati oporišča, nemška vojska ne more ostati v Konyi," je poudaril eden od poslancev nemških socialdemokratov (SPD).

V Konyi nameščeni nemški vojaški piloti

V oporišču v Konyi imajo nemške obrambne sile nameščenih od 20 do 30 vojaških pilotov, ki z letali awacs sodelujejo v Natovi misiji zračnega nadzora.

J. R.