Turčija uradno potrdila obstoj zvočnih posnetkov Hašokdžijevega umora

So Savdijci truplo novinarja razgradili v kislini?

10. november 2018 ob 15:40

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turčija je s Savdsko Arabijo in nekaterimi zahodnimi državami delila zvočne posnetke, povezane z oktobrskim umorom savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v savdskem konzulatu v Carigradu. Gre za prvo uradno potrditev njihovega obstoja.

"Posnetke smo dali Savdski Arabiji, dali smo jih Washingtonu, Nemcem, Francozom in Angležem," je dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Poslušali so pogovore, ki so tukaj potekali. Vedo," je dejal. Dodal je, da ob posnetkih omenjenim državam niso posredovali nobenih pisnih dokumentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekateri turški predstavniki so kmalu po izginotju savdskega novinarja 2. oktobra trdili, da imajo zvočni posnetek umora in da so ga delili z direktorico ameriške obveščevalne agencije Cia Gino Haspel, a obstoja tovrstnih posnetkov Ankara do zdaj ni uradno potrdila.

Preiskovalci Hašokdžijevih posmrtnih ostankov več kot mesec dni po njegovem umoru še niso našli. O tem, kaj se je zgodilo z njim, obstaja več različic, turške oblasti pa v najnovejši trdijo, da so ga Savdijci razgradili v kislini.

Med preiskavo so na savdskem konzulatu v Carigradu namreč vzeli vzorce tudi iz odtoka. Rezultati so pokazali sledi kisline, zato preiskovalci verjamejo, da so morilci novinarjeve utekočinjene posmrtne ostanke odlili kar v odtok, poročajo turški mediji.

Priznanje Riada šele po pritisku

Kritik savdskih oblasti, ki je živel v prostovoljnem izgnanstvu v ZDA, je izginil po vstopu v savdski konzulat v Carigradu 2. oktobra. Izkazalo se je, da je bil tam umorjen, a je Riad to priznal šele tri tedne pozneje zaradi velikega mednarodnega pritiska. Savdske oblasti se sklicujejo, da je bil umor neodobrena operacija, aretirale pa so 18 osumljenih.

Erdogan je medtem odgovornost za umor novinarja pripisal "najvišjemu sloju" savdske vlade, nekateri uradniki pa trdijo, da naj bi njegov umor naročil kar savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman. Ta je Hašokdžija po umoru označil za nevarnega islamista, ki naj bi bil član Muslimanske bratovščine.

B. V.