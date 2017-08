Turčija: V tednu dni aretirali več kot 800 ljudi, domnevno zaradi terorizma

Aretirani tudi uporabniki družbenih omrežij

14. avgust 2017 ob 21:36

Ankara,Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Iz prokurdske Demokratične ljudske stranke (HDP) so sporočili, da je turška policija zaradi domnevnih povezav s terorističnimi organizacijami med koncem tedna aretirala 150 njihovih članov.

Zaradi domnevnih povezav s terorizmom so v zadnjem tednu prijeli več kot 800 osumljencev, med katerimi so tudi uporabniki družbenih omrežij.

V Ankari in Carigradu so samo v nedeljskih racijah aretirali 26 članov HDP-ja, med katerimi je tudi več vodij pokrajinskih izpostav stranke, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Očitajo jim povezave s terorističnimi organizacijami. Od petka so tako skupaj v pripor odpeljali 150 članov stranke.

Uradno aretiranih je sicer le enajst članov stranke, med katerimi je tudi vodja Selahattin Demirtas, ki je obtožen "propagande za teroristično organizacijo".

Enajst ljudi so v Ankari prijeli v okviru operacije proti podmladku prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo Turčija, Evropska unija in ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo.

Turško notranje ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so v zadnjem tednu zaradi povezav s terorizmom aretirali 676 ljudi. Večini očitajo povezave s PKK-jem ali klerikom Fethullahom Gülenom, ki ga oblast krivi za spodleteli poskus državnega udara julija lani.

Policija prijela 152 uporabnikov družbenih omrežij

Poleg tega so v enakem obdobju zaradi teroristične propagande in spodbujanja sovraštva prijeli tudi 152 uporabnikov družbenih omrežij, je še zapisalo ministrstvo.

V državi so po spodletelem poskusu državnega udara pred nekaj več kot letom dni izvedli največjo čistko v zgodovini države, v okviru katere so aretirali več kot 50.000 ljudi, več kot 100.000 jih je ostalo brez službe.

Prijeli tudi domnevnega morilca sirskih novinarjev

Turška tiskovna agencija Anadolu je sporočila, da so oblasti med drugimi v petek prijele tudi domnevnega člana samooklicane Islamske države, ki je odgovoren za umor sirskih novinarjev, poroča Washington Post.

Muaza El Ahsina so v Turčiji obsodili za umor novinarjev Ibrahima Abdula Kadirja in Faresa Hamadija, ki sta poročala o vojnih zločinih v Raki. Umor novinarjev je bil dokumentiran tudi na videoposnetku IS-ja.

