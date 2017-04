Turčija: Več tisoč podpornikov opozicije protestiralo proti izidu referenduma

Opozicija zahteva razveljavitev referenduma

19. april 2017 ob 11:42

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V torek zvečer se v številnih turških mestih, med drugim v Carigradu, Ankari, Izmirju in Eskisehirju, zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti izidu referenduma o ustavnih spremembah.

V Carigradu je protest potekal v četrti Besiktas, kjer so protestniki vzklikali gesla proti predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in ga med drugim obtoževali, da je tat in morilec. Državno volilno komisijo so obtoževali strankarske pripadnosti. Posebej kritično so bili do odločitve komisije, da bodo veljavne tudi nežigosane glasovnice v ovojnicah.

Glede na še neuradne izide je na nedeljskem referendumu 51,4 odstotka volivcev potrdilo ustavne spremembe, ki predsednik podeljujejo dodatna obsežna pooblastila, in Erdogan je že razglasil zmago. Toda izidu referenduma ostro nasprotuje opozicija, njegovo veljavnost pa so pod vprašaj postavili tudi evropski opazovalci, ki so presodili, da referendum na splošno ni izpolnil standardov Sveta Evrope, ker naj bi bil zakonski okvir neprimeren za resnično demokratičen proces, nasprotni strani pa nista imeli enakih možnosti.

V torek je turška opozicija zahtevala razveljavitev referenduma. Namestnik vodje največje opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Bulent Tezcan je vložil uradno zahtevo na državo volilno komisijo. "To so bile volitve brez legitimnosti. Samo eno stvar je mogoče narediti, in to je razveljaviti referendum," je ob vložitvi zahteve na sedežu volilne komisije v Ankari dejal Tezcan, ki trdi, da je bila organizirana kampanja za krajo ljudske volje. Vodja CHP-ja Kemal Kilicdaroglu je v pogovoru za turški časnik Hurriyet volilno komisijo obtožil, da je spremenila pravila igre med tekmo.

Turški premier Binali Yildirim je ob napovedi zahteve CHP izjavil, da je turški narod na referendumu izrazil svojo voljo in da je razprava o tem končana: "Na voliščih je bila izražena volja naroda in razprava o tem je končana. Vsi morajo spoštovati izide referenduma, še posebej glavna opozicijska stranka." Po protestih je Yildrim dejal, da ima opozicija pravico pritožbe na izid referenduma, da skliče ljudi na ulice v znak protesta, pa ne.

T. J.